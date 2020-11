Smidt af landsholdet efter onani-video

Lørdag aften gik videoen viralt i Rusland.

Den viser den russiske stjerne og landsholdsanfører Artem Dzyuba, der angiveligt ligger i en seng og onanerer. Det skriver det russiske medie RT.

Videoen har efterfølgende fået en sportslig konsekvens for Zenit St. Petersborg-anføreren. Han skulle har været en del af det russiske landshold, der den kommende tid møder Moldova, Tyrkiet og Serbien.

Men landstræner Stanislav Cherchesov har nu smidt Ruslands største stjerne af landsholdet de tre kommende kampe.

- Situationen med Artem Dzyuba har intet med det russiske landshold ud fra et sportsligt synspunkt at gøre.

- Vi har altid understreget, at spillerne både på og uden for banen skal vise, at de er landsholdsspillere.

- I den henseende blev det i dag (søndag, red.) besluttet, at Artem Dzyuba ikke skal være en del af den nuværende landsholdssamling for at beskytte både holdet og spilleren mod negativitet, siger landstræneren.

Hovedpersonen selv har endnu ikke kommenteret videoen.

Søndag var Dzyuba med for Zenit, som mødte Krasnodar i den russiske liga. Her brændte han først et utrolig tyndt sparket straffespark, men kom senere i kampen på måltavlen i 3-1-sejren.

