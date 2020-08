Det er 287 dage siden de senest har været samlet i landsholdsregi. Den kommende tid bliver der rig lejlighed for landsholdsspillerne til at få talt sammen på spillerhotellet - Hotel Marienlyst i Helsingør.

For UEFA, det europæiske fodboldforbund, har i forbindelse med kampene i Nations League udarbejdet en række protokoller, som nationerne skal overholde ned til mindste detalje.

Og det betyder i grove træk, at spillerne bliver smidt i corona-fængsel på Hotel Marienlyst i Helsingør.

- UEFA har givet alle forbund en række corona-regler. Et katalog på 32 sider om både afvikling af kampe, træning og selve landsholdslejren for at sikre, at vi ikke spreder smitte.

- Det betyder blandt andet, at spillerne ikke kan få besøg eller forlade hotellet, udover til træning og kampe. Både trænere og spillere tilpasser sig reglerne og glæder sig til kampene mod Belgien og England, siger DBUs kommunikationschef, Jakob Høyer.

Spillerne har – under normale omstændigheder – altid haft mulighed for at tage en tur i biografen, gå en tur i det fri, eller lidt adspredelse, så der ikke opstår lejrkuller i landsholdslejren.

Spillerne kommer kun ud for at træne. Foto: Lars Poulsen

Aftaler ryger til jorden

Spillerne har normalt også mulighed for at få besøg under landsholdssamlingerne. Men det kommer ikke til at ske i forbindelse med de to forestående kampe mod Belgien og England.

Nu skal spillerne opholde sig på hotellet område, og de kommer reelt kun uden for hotellet, når de skal på træningsbanen og til Parken.

- De regler betyder, at jeg har en masse aflyste aftaler i ugens løb. Sådan er det. Nu må vi bare indstille os på, at det er en slags træningslejr, vi er på. På banen er tingene de samme som altid, bortset fra, at der ingen tilskuere til kampene, siger Pierre Emile Højbjerg.

Spillerne træner på det gamle Helsingør Stadion, hvor der heller ikke er adgang for tilskuere til landsholdets træning i løbet af ugen frem mod kampen mod Belgien lørdag i Parken.

DBU afholder hver dag et pressearrangement, hvor hvert medie må stille med én repræsentant. Vedkommende skal bære mundbind og holde to meters afstand til landsholdsspillerne, når der laves interview.

