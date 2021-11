Smidt ud efter skandaløs bytur

Miralem Pjanic er tirsdag blevet siet fra truppen til Bosniens VM-kvalifikationskamp mod Ukraine.

Årsagen hertil er, at midtbanespilleren angiveligt var i byen dagen før bosniernes seneste landskamp mod Finland, der blev spillet i lørdags.

Her buhede flere Bosnien-fans også af Pjanic, fordi han altså var blevet set i nattelivet, hvor han skulle have drukket alkohol og røget vandpibe.

Tirsdag fik det så den konsekvens, at Bosniens fodboldforbund pillede ham ud af truppen til kampen mod Ukraine.

Mediet Klix skriver, at det bosnieske landshold faktisk offentliggjorde beslutningen om at smide Pjanic ud af truppen på sin hjemmeside, og at det her blev gjort klart, at beslutningen var blevet truffet på baggrund af, at han havde brudt landsholdets interne regler.

Efterfølgende blev nyheden dog slettet fra hjemmesiden, skriver Klix.

31-årige Miralem Pjanic spiller til daglig i tyrkiske Besiktas, som han i denne sæson er på leje hos fra FC Barcelona.

