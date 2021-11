Smitten eksploderer: Tv-kanal tager konsekvensen

Smittetallene i Holland er steget eksplosivt, og den alvorlige coronasituation får konsekvenser for afviklingen af tirsdagens VM-kvalifikationskamp mod Norge. Opgøret i Rotterdam bliver uden tilskuere, og norsk TV 2 skærer kraftigt ned på den delegation, der rejser ud for at dække dysten

Norsk TV 2 tager nu konsekvensen af den voldsomt stigende coronasmitte, som i øjeblikket hærger i Holland.

Det var oprindelig planen, at tv-stationen skulle sende et hold på 21 ansatte afsted mod Rotterdam, hvor Norge tirsdag gæster Holland i den sidste kamp i de to landes VM-kvalifikation.

Men det antal personer bliver halveret til 11 som følge af hollændernes vanskelige kamp mod pandemien. Antallet af positive tests på det seneste er eksploderet.

Det oplyser tv-kanalens fodboldchef, Eystein Thue, til Dagbladet.

- Dette er en konsekvens af to ting. Smittesituationen i Holland er eskaleret. Derudover skyldes det de tiltag, de hollandske myndigheder har iværksat som følge heraf, forklarer Thue.

Smittetallene i Holland er enorme, hvorfor nye restriktioner har ramt dagligdagen. Foto: Rob Engelaar/Ritzau Scanpix

Både torsdag og fredag blev der konstateret mere end 16.000 smittetilfælde i Holland.

Dermed er antallet af positive tests omtrent fordoblet på 14 dage, og lørdag trådte nye restriktioner i kraft, som blandt andet betyder, at barer og restauranter lukker klokken 20.

Opgøret på det legendariske stadion De Kuip ville under normale omstændigheder blive en folkefest for de fodboldgale værter. Men desværre bliver der ingen eufori på tribunerne, da det stigende smittetryk har medført, at forestillingen bliver for lukkede døre.

Porten til VM-slutrunden kan til gengæld meget vel åbnes for Holland, selvom holdet dummede sig gevaldigt og smed en 2-0-føring i lørdagens udekamp mod Montenegro. I stedet måtte favoritterne tage til takke med det ene point.

Martin Ødegaard og Norge skuffede fælt mod Letland. Foto: Ritzau Scanpix

Alligevel er tirsdagens værter helt sikker på avancement ved sejr over Norge, mens billetten til Qatar såmænd ligeledes er så godt som sikker ved uafgjort.

Medmindre Tyrkiet vinder med mere end 13 mål over Montenegro ...

Tyrkerne er pludselig nærmeste udfordrer, da Norge lørdag aften led et chokerende pointtab hjemme mod Letland, hvilket sendte skandinaverne ned på tredjepladsen - lige bag Tyrkiet i kampen om en playoff-billet.

Uanset hvad, har Norge alt at spille for i Rotterdam, og modsat TV 2 bliver der ikke skåret i startopstillingen på Solbakkens mandskab.