Smittet Ronaldo: - Råber fra sit værelse

Cristiano Ronaldo vil gerne spille fodbold. Så meget, at han råber fra sit værelse. Det fortæller den portugisiske landstræner, efter at stjernen tirsdag testede positiv for coronavirus

Superstjernen Cristiano Ronaldo blev tirsdag testet positiv for coronavirus i forbindelse med Portugals kommende møde med Sverige i UEFA Nations League.

Nu giver den portugisiske landstræner, Fernando Santos, en opdatering på, hvordan Juventus-spilleren har det.

- Cristiano blev med det samme isoleret. Han råber fra sit værelse, at han gerne vil spille med. Han har det fint og har ingen symptomer, siger landstræneren ifølge Aftonbladet.

Det kan ende med at gå helt galt for det portugisiske landshold efter Cristiano Ronaldo positive coronatest. Aftenen før det stod klart, at Ronaldo var smittet, lagde han et billede på Instagram med teksten 'Samme på og uden for banen', hvor spillerne sidder tæt og spiser.

Det er bekymrende, da man nu frygter, at flere spillere er smittet med den verdensomspændende virus.

Artiklen fortsætter under Instagram-opslaget:

Parerede ordrer

Det er ikke første gang, at Cristiano Ronaldo skaber overskrifter under denne landkampsrunde.

Han forlod nemlig Juventus, selvom hele holdet var i karantæne, efter to personer i trænerstaben testede positiv for virussen, for at forberede sig til kampen mod Spanien sammen med resten af det portugisiske landshold.

Ronaldos svenske holdkammerat i Juventus, Dejan Kulusevski fulgte retningslinjerne sat af Juventus og missede dermed Sveriges første kamp mod Rusland.

- Alle kunne gøre, hvad der var bedst for dem, men jeg tror det bedste var at gøre, som klubben sagde, og blive der, fortæller den svenske højrekant.

Artiklen fortsætter under billedet:

Cristiano Ronaldo er blevet isoleret på sit værelse forud for Portugals kamp mod Sverige. Foto: Diogo Pinto/Ritzau Scanpix

Med den positive coronatest er Cristiano Ronaldo i overhængende fare for at misse Champions League-braget mod FC Barcelona 28. oktober.

UEFA har har bestemt, at alle spillere skal vise en negativ coronatest syv dage før en Champions League- eller Europa League-kamp for at kunne spille. Eftersom Ronaldo blev testet positiv 13. oktober, vil han skulle fremvise en negativ test allerede 21. oktober.

Portugal og Sverige møder onsdag hinanden i Nations League, hvor svenskerne efter tre kampe ikke har vundet endnu. Bedre går det for portugiserne, der har hentet syv point i de to holds gruppe.

Udover Sverige og Portugal består gruppen også af Frankrig og Kroatien, der også møder hinanden onsdag.

