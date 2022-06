Sniger sig ind blandt stjernerne

Den danske midtbanemotor Pierre-Emile Højbjerg, der til daglig spiller i den engelske storklub Tottenham Hotspur, er havnet i et fornemt selskab.

Den 26-årige dansker er nemlig at finde på CIES football observatorys liste over de 100 mest værdifulde spillere i verden. Højbjerg er langt fra at finde i toppen, hvor spillere som Kylian Mbappe, Erling Braut Haaland og Vinicius Junior hører til, men danskeren kommer i stedet ind på en plads som nummer 85.

CIES vurderer danskeren til at være i omegnen af 53 millioner euro værd, svarende til lige knap 400 millioner kroner.

Den tidligere Bayern München og Southampton-spiller er blandt andet foran spillere som Christian Pulisic, Harry Maguire og sin egen holdkammerat Heung-Min Son.

Bemærkelsesværdigt er det, at hverken Lionel Messi eller Cristiano Ronaldo er at finde på listen. Der er dog en god grund til, at de to superstjerner ikke er på listen. Alderen har nemlig rigtig meget at sige i forhold til din værdi.

Den ældste spiller på listen er Kevin De Bruyne, der med sine 30 år er alderspræsident.

Højbjerg vil med garanti forsøge at fejre sin plads på listen med en sejr, når det danske landshold mandag møder Østrig i Nations League.

