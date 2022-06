Snød Hummel i EM-finalen

John "Faxe" Jensen har udgivet bogen 'Den ramte jeg sgu lige i røven', og her fortæller den tidligere landsholds-helt, at han spillede i et par Adidas-støvler, selvom han egentlig skulle spille i Hummel

John "Faxe" Jensen ramte bolden lige i røven tilbage i 1992, da han med sin scoring til 1-0 sendte EM-titlen i retning af Danmark.

Den legendariske scoring blev dog banket ind med en falsk støvle.

Den 57-årige pensionerede fodboldspiller udgiver torsdag bogen, 'Den ramte jeg sgu lige i røven', hvor han fortæller om forskellige historier fra sin flotte fodboldkarriere.

En af de mere opsigtsvækkende historier, man kan finde i den 350 sider lange bog, er, hvordan John Faxe snød Brøndby og Hummel tilbage i 1992 før EM-slutrunden.

John "Faxe" Jensen tog fusen på både Brøndby og Hummel inden slutrunden i 92. Foto: Jonas Olufson

John "Faxe" Jensen, der på daværende tidspunkt spillede i Brøndby IF, var blevet beordret til at spille i Hummel-støvler, da det var Brøndbys hovedsponsor.

'De var rent ud sagt elendige.'

Sådan beskriver den solide midtbanespiller de Hummel-støvler, han havde fået stillet til rådighed, og han blev nødt til at finde på noget andet.

John Faxe, der havde været professionel fodboldspiller i seks år og var vant til at få stillet fodboldstøver til rådighed af klubben, måtte selv gå ud og købe to par Adidas Copa Mundial, som han fik en skomager i Glostrup til at ordne.

Adidas-logoet på siden skulle slibes af og erstattes med et Hummel-logo, Adidas-logoet bag på støvlen skulle males over, knopperne skulle slibes af og erstattes med skrueknopper.

Det var ingen sag for skomageren i Glostrup, der fortalte John Faxe, at han kunne komme tilbage og hente skoene et par dage senere.

John Faxe testede skoene i en træningskamp for Brøndby, og de fungerede helt fint og var altså også at finde på fødderne af midtbanespilleren, da han kanonerede bolden ind til 1-0 efter 19 minutters spil i EM-finalen mod Tyskland.

Nationalmuseet fik støvlerne efter hjemkomsten og forgyldte dem i 24 karat bladguld. Det betød, at Adidas-logoet bag på kunne anes, men ingen opdagede det.

Nu 30 år senere har John "Faxe" Jensen valgt at fortælle historien, om de falske støvler, fordi han ikke længere er bange for, at Hummel kommer efter ham i forhold til de kontrakt-forpligtelser han havde dengang.

Det er forlaget Lindhardt og Ringhof, der i samarbejde med Ole Sønnichsen står bag bogen, som udkommer torsdag 23. juni.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra John "Faxe" Jensen, der i skrivende stund ikke er vendt tilbage.

