Snup nu den rekord, Christian

Både som mennesker og fodboldspillere er de meget forskellige. Men de passer godt sammen på et fodboldhold, hvor deres individuelle kvaliteter kommer til sin ret.

Simon Kjær som den verbale leder, mens Christian Eriksen i højere grad er dirigenten med fødderne.

De har fulgtes ad i mere end ti år på landsholdet og er blevet gode venner. Nu bor de i samme by og ses privat, selv om de spiller for to rivaliserende klubber i Milano – Milan og Inter.

Christian Eriksen og Simon Kjær har spillet sammen i 84 af deres første 99 landskampe. En imponerende bedrift, der vidner om de to profiler ikke har været meget skadet i deres tid på landsholdet. Foto: Lars Poulsen.

Onsdag runder Kjær og Eriksen en milepæl, når de spiller landskamp nummer 100 for Danmark på Wembley.

I 84 af deres foregående 99 landskampe har de været sammen på banen for Danmark. En imponerende bedrift.

Der er ingen, der kender hinanden bedre på landsholdet.

Christian tager rekorden

- Jeg håber og tror Christian går efter rekorden (Peter Schmeichel med 129 landskampe, red), selv om det er langt ude i fremtiden, siger Simon Kjær.

- Nu føler jeg, at Simon presser mig. Tiden må vise, hvor mange landskampe jeg kan nå. Jeg tænker slet ikke på rekorden nu, tilføjer Christian Eriksen på tirsdagens virtuelle pressemøde forud for landskampen mod England.

De to profiler træder ind i det fornemme selskab blandt mange koryfæer, som har formet dansk landsholdsfodbold. Det gælder blandt andre Peter Schmeichel, Jon Dahl Tomasson, Michael Laudrup, Martin Jørgensen og Morten Olsen.

Simon Kjær og Christian Eriksen har spillet sammen på landsholdet i mere end ti år. Der venter mange år forude for de to profiler. Foto: Lars Poulsen.

Simon Kjær debuterede for 11 år siden i 1-0 sejren over Sverige på vejen mod VM i Sydafrika, mens Christian Eriksen først trådte ind på den store scene et lille år senere. Det skete i en testkamp i marts i Wien, hvor han afløste Daniel Jensen efter en times spil.

Mens Simon Kjær som 20-årig straks etablerede sig i landsholdsregi, gik der lidt længere tid for den to år yngre Eriksen.

Talentet stod ikke til diskussion. Morten Olsen havde været i Nakskov for at se Eriksen i kamp på U18-landsholdet mod Frankrig allerede i oktober 2009. Det blev fynboens sidste optræden på det hold.

Fem måneder senere trådte han ind på den store scene for første gang. Og den har han ikke forladt siden.

Udtagelsen til VM i Sydafrika var en logisk konsekvens af udviklingen hos Eriksen, der imponerede alle på træningsbanen under den lange forberedelse i Sydafrika. Det betød spilletid allerede i åbningssejren over Holland.

Nu bliver Christian Eriksen den yngste i historien, der når 100 landskampe.

Simon Kjær og Christian Eriksen træder onsdag ind i en fornem klub i dansk landsholdshistorie, når de runder 100 kampe. Christian Eriksen har alderen til at slå Peter Schmeichels rekord på 129 kampe. Foto: Lars Poulsen.

God til at lave mad

Simon Kjær havde nået milepælen for længst, hvis ikke han var gået glip af otte landskampe tilbage i 2011 og 2013.

- Selvfølgelig er det en stor ære at spille 100 landskampe for Danmark. Men jeg kunne godt have ønsket mig, at vi havde spilet kampen på et fyldt Wembley, siger Simon Kjær, der aldrig læner sig tilbage og er tilfreds. Han vil hele tiden lære noget nyt.

Christian Eriksen supplerer:

- Jeg har været heldig ikke at have mange skader og har haft trænere, der har set min vej. Jeg tror, jeg vil tænke mere over at have nået 100 kampe, når min karriere på et tidspunkt er overstået, siger Inter-spilleren.

Efter Eriksens skifte til Inter i starten af året og Simon Kjærs lejeaftale og senere permanente aftale med Milan, bor de nu i samme by.

- Jeg har hørt, at Simon er god til at lave italiensk mad. Men da vi mødtes, inden det hele lukkede ned, fik vi takeaway. Jeg har til gode at smage Simons mad, siger Christian Eriksen, der fik hjælp af landsholdskaptajnen, da han skulle flytte til Milano.

- Hvis jeg har problemer med sproget, kan Simon jo altid oversætte for mig, siger han.

Simon Kjær trøster Christian Eriksen efter han har brændt et straffespark i 1/8-finalen ved VM mod Kroatien. Kjær scorede sikkert. Foto: Lars Poulsen.

Til trods for placeringen højest i hierarkiet har Kasper Hjulmand allerede oplevet, at ingen af de to jubilarer har trang til at føre sig frem på bekostning af holdkammeraterne.

Og det har en stor betydning for homogeniteten, og hvordan truppen tager imod nye, unge spillere.

- Simon og Christian er meget forskellige, men de har en ro og erfaring, der hjælper de nye spillere i truppen. Og så er det fantastisk, at de altid sætter holdet først. Det betyder, at kollektivet hos os står stærkt, mener landstræneren.

Intet er tilfældet med Christian Eriksen, mener Simon Kjær, der peger på ham og Christian Poulsen som de to bedste, han har spillet sammen med i landsholdsregi. Foto: Lars Poulsen.

Intet er tilfældigt med Christian

Simon Kjær fremhæver Christian Eriksen som en af de bedste medspillere, han har haft i landsholdsregi i skarp konkurrence med Christian Poulsen.

- Intet er tilfældigt med Christian. Han har nogle vilde aspekter i sit spil - måden at læse spillet, se situationerne, inden det sker. Han slår den der aflevering med venstre mod Schweiz til Yussuf, der er fri og scorer. Den aflevering var der ingen på banen eller på stadion, som så. Men det gjorde han. Den slags gør Christian unik.

- Christian er en fantastisk dreng, en ydmyg fyr og en af de bedste på hans position. Men i bund og grund er han jo 'bare' en dreng fra Middelfart, smiler Simon Kjær.

Mens Eriksen altid har været den kreative, har Kjær været stopperen, der tog slagsmålene i felterne. Det udtryk Kjær har vist på banen, har skabt stor respekt hos Christian Eriksen.

- Simon er en meget aggressiv og frygtløs stopper. Han har enorm autoritet. Og det smitter af på det hold, han spiller på.

- Jeg har meget respekt for ham både som menneske og fodboldspiller, siger Christian Eriksen.

Eriksen på rekordjagt Onsdag runder Simon Kjær og Christian Eriksen 100 landskampe. Derved kommer de i fornemt selskab med otte spillere. Med en alder på 28 år kan Christian Eriksen sagtens nå at passere Peter Schmeichels rekod. Kampe mål Peter Schmeichel 129 1 Dennis Rommedahl 126 21 Jon Dahl Tomasson 112 52 Thomas Helveg 108 2 Michael Laudrup 104 37 Martin Jørgensen 102 12 Morten Olsen 102 4 Thomas Sørensen 101 0 Christian Eriksen 99 33 Simon Kjær 99 3

Kjær om store øjeblikke Landsholdskaptajnen ser tilbage på sine 99 foregående landskampe og udpeger både op- og nedture gennem de mere end 11 år på landsholdet. Den første - Det var i Stockholm 2009. Jeg husker min debut tydeligt. Vi vandt 1-0 på mål af Thomas Kahlenberg, der er en af mine bedste venner. Vi holdt nullet og fik en vigtig udesejr på vej mod VM-slutrunden i Sydafrika. Fantastisk resultat at starte landsholdskarrieren med mod arvefjenden Sverige, og jeg har jo stort set spillet hver gang lige siden. Den bedste - Der er mange kæmpestore kampe og fantastiske resultater, som sejren over Portugal i Parken. Så er der sejren over Sverige i Parken i 2009, hvor vi kvalificerede os til VM i Sydafrika. Men måske er min favorit vores 1-0 sejr over Holland under EM i Ukraine. - Vi spillede fantastisk godt og fik revanche for vores nederlag til dem ved VM to år inden. Og så markerede jeg det meste af kampen Robin van Persie. Jeg fik senere et rigtigt godt forhold til ham i Fenerbahce, men én ting havde han aldrig lyst til at tale om, og det var den kamp. Den værste - Der har ikke været noget værre end at blive slået ud af VM til Kroatien. Forfærdelig måde at tabe på. Vi spillede lige op med dem og kunne have vundet både i ordinær spilletid og i straffesparkskonkurrencen, men de vandt fra pletten - og de gik hele vejen i VM-finalen. Vi var mentalt et rigtigt godt sted med holdet og truppen lige dér, hvor vi følte det som om, vi slet ikke var færdige med det VM, og jeg vil altid havde den tanke hængende… hvor langt kunne vi være gået? Det var på den helt store scene, og vi manglede så lidt for at gå videre. - Jeg sparkede straffespark i den straffesparkskonkurrence, og det er noget helt specielt, hvor det hele foregår oppe i hovedet, når man venter på sin tur, og når man går ned til pletten. Det er et psykologisk spil, og min tilgang var - og er stadig i den slags situationer, at jeg tror på, at man på forhånd skal være fast besluttet på det, man vil gøre. Kommer der tvivl, kommer der usikkerhed. Jo, Kroatien-nederlaget gør ondt endnu. Den sjoveste - 5-1 sejren i Irland var decideret sjov. På en normalt ret svær udebane med en voldsom atmosfære og mod et hold, der ikke lukker mange mål ind, kvalificerede vi os til VM på så suveræn vis. Vi har indimellem haft perioder, hvor vi ikke har scoret nok mål, men i den kamp røg alt ind - især fra Christian (Eriksen, red). Den mest finurlige - Måske hjemmesejren over Polen, 4-0. Vi havde tabt til dem - eller nærmere; vi havde tabt til enmandshæren Lewandovski - nede i Polen, og så ændrede vi totalt måden at spile på. - Kæmpekredit til Hareide for at tage konsekvensen af ting, der ikke fungerede optimalt, og at sadle helt om med en helt ny taktik. Den taktik lykkedes helt fantastisk - og kom totalt bag på Polen. Det kræver en dygtig træner at ændre taktik så fundamentalt, men der viste Hareide den for mig vigtigste egenskab i professionel topfodbold, nemlig kynisme - og siden så vi os jo ikke tilbage med en stime som ubesejret i næsten fire år. Det uheldigste nederlag - Der skal vi langt tilbage, for vi har jo lige gået næsten fire år uden nederlag. Og ja, jeg nævner det igen, for jeg er utroligt stolt af den stime, der er helt enestående i landsholdsfodbold. Men jeg husker i 2016, hvor vi tabte 0-1 i Parken til Montenegro. Det var noget af det mest vanvittige resultat, jeg har oplevet i hele min karriere, i en kamp, som vi totalt dominerede med spil, chancer og afslutninger, men hvor vi bare ikke kunne score. Det var så sidste gang i 34 landskampe, at vi tabte.” Den glemmer jeg aldrig - Personligt vil jeg sige at være anfører ved VM i Rusland og føre drengene ind på banen på den største scene var uforglemmeligt. Og når jeg en dag stopper med fodbold, så vil jeg aldrig glemme glæden og stoltheden over at have spillet så mange gange for mit land, over at have været anfører i så mange succesfulde kampe - og især vil jeg aldrig glemme hjemmekampene i et fyldt Parken, hvor man føler, at alle fodboldglade danskere er med os inde på banen.” Den værste modstander - Jeg kan helt seriøst ikke nævne nogen ’værste modstander’, for hvis man møder verdens bedste hold, som Belgien, der er nummer et på verdensranglisten, så er det jo ikke en slem kamp, men en god kamp. I min verden findes der ingen ’værste modstander’. Der findes kun en større udfordring. Og jo større kamp, jo mere pres, jo mere på spil - og det er præcis derfor, jeg spiller fodbold. Den bedste træner på landsholdet? “Når jeg skal vælge mellem Morten eller Åge, så må jeg svare… at jeg simpelthen ikke kan vælge en af dem fremfor den anden. Det er ikke for at være flink og diplomatisk, men det er bare to fantastiske trænere med hver sin stil. Morten lærte mig sindssygt meget, og han troede på mig tidligt. Åge gjorde mig til anfører og fik mig til at vokse som spiller og leder både på og udenfor banen. Det bedste stadion - Nu er jeg så privilegeret, at jeg har spillet på snart sagt alle de største stadions i international fodbold med mine klubber, men svaret er faktisk let: Parken! Kun Parken. Jeg tror at det gælder for alle danske landsholdsspillere. Landskamp i et fyldt Parken vil vi sætte over alt andet. Der føler jeg, at vi har et helt land i ryggen.

