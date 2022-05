Søndergaard tager fire debutanter med til test i Østrig

De danske fodboldkvinder skal på jagt efter succes ved EM i England til sommer, og snart skal truppen til slutrunden udtages.

Landstræner Lars Søndergaard får en sidste mulighed for at se spillerne an, når han samler truppen fra 7. juni frem mod testkampen mod Østrig.

Tirsdag har han sat navn på de 22 spillere, som får en sidste chance for at imponere ham, inden han 16. juni udtager EM-truppen. Og fire nye ansigter har fundet vej til truppen i denne omgang.

Keeperne Laura Frederikke Worsøe Nielsen og Alberte Andersen samt midtbanespillerne Signe Carstens og Emma Færge kan alle få debut i rødt og hvidt, hvis de kommer på banen mod Østrig.

- Vi er rigtig glade for at kunne samle 22 spillere, mens der stadig spilles kampe i flere ligaer, siger Lars Søndergaard i en pressemeddelelse fra Dansk Boldspil-Union (DBU).

- Samlingen er meget vigtig i vores EM-forberedelser, da vi kan træne intenst og samtidig se spillerne an en sidste gang før udtagelsen af truppen til EM. Østrig er et stærkt hold, så kampen bliver en god indikator for, hvor vi står lige nu.

Anfører Pernille Harder er tilbage i truppen efter en skade senest. Det samme er Signe Bruun og Rikke Sevecke.

Kampen mod Østrig spilles 12. juni.

Når EM-truppen er udtaget, venter også en testkamp mod Brasilien i Parken samt et møde med Norge i Viborg henholdsvis 24. og 29. juni.