Solbakken raser: Hvorfor kan Norge ikke, når Danmark kan?

Når Ståle Solbakken med sit norske landshold skal møde Holland 1. september i VM-kvalifikationen, så bliver det med 7.000 fans på lægterne på Ullevaal Stadion.

Det bekræftede de norske myndigheder i sidste uge, efter at det norske fodboldforbund, NFF, ellers havde søgt om tilladelse til at have 20.000 tilskuere i nationalarenaen i Oslo.

Den beslutning blev Ståle Solbakken spurgt ind til tirsdag på et pressemøde i forbindelse med udtagelsen af det norske landshold til de kommende kvalkampe, og den tidligere FCK-træner var ikke tilfreds.

- Jeg synes med al respekt, at det må være muligt at sætte spørgsmålstegn ved myndighedernes behandling af elite- og breddeidrætten, sagde Solbakken på pressemødet og fortsatte:

- Jeg har stor respekt for, at man sidder med et stort ansvar, men jeg bor i et andet land, hvor jeg har set hvor godt, det kan fungere, henviste den tidligere FCK-træner til Danmark.

Lidt provokerende

Ståle Solbakken har endnu ikke fået lov til at stå i spidsen for landsholdet i hjemlandet. Norge blev nemlig nødt til at spille deres første hjemmekamp i VM-kvalen i Spanien - også på grund coronarestriktionerne i Norge.

- For mig føles det næsten lidt provokerende. Magtarrogancen, som særlig Lise Klaveness (direktør i NFF, red.) har følt, det er ikke godt for nogen. Det er vanskeligt at følge deres argumenter. Det er vanskeligt at se årsagerne til beslutningen.

Norge ligger nummer 4 i deres VM-kvalifikationsgruppe med 6 point efter Tyrkiet, Holland og Montenegro. Nordmændene har dog kun et point op til tyrkerne på førstepladsen i den tætte gruppe G.