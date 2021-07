Southgates religiøse tal: 69

Benjamin Leanders formel på succes er landsholdstrænernes udskiftningsmønstre i sidste afsnit af '1000 på spil' forud for aftenens EM-finale

Fodboldtrænere er religiøse omkring udskiftninger, lyder det fra Benjamin Leander fra SpilXperten, der kalder hans første bet for et ‘specielt væddemål’.

Han spiller nemlig 50 kroner på, at EM-finalens første udskiftning kommer mellem minut 60 og 74:59.

- Gareth Southgate (engelsk landsholdstræner, red.) har et religiøst tal, der hedder minut 69. Der har han skiftet to gange, og så har han skiftet ved minut 71 en enkelt gang her i slutspilskampene.

Den italienske landsholdstræner, Roberto Mancini, er også religiøs på udskiftningerne.

-Med mindre der kommer en skade, så er der tradition for at Mancini først skifter mellem 65-75 minutter.

Benjamin Leander Benjamin Leander fra SpilXperten er tidligere dommer på divisionsniveau og i dag én af Danmarks dygtigste sports-bettere, der har vundet flere millioner på spil.

Steffen Dam Steffen Dam er ekspert hos fodbold-podcasten Monetos og har lige som Leander vundet en millionen på tips 13. Han er tidligere mangeårig sportsjournalist på BT.