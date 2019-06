Spanien buldrer videre med sejr over Sverige

Spaniens fodboldherrer fortsætter deres gode stime af kampe i EM-kvalifikationen.

Mandag tog de deres fjerde sejr i lige så mange forsøg, da Sverige på Santiago Bernabeu i Madrid blev besejret 3-0.

Resultatet betyder, at Spanien fører kvalifikationsgruppe F med 12 point, hvilket er fem mere end Sverige og Rumænien på anden- og tredjepladsen efter fire kampe.

Netop Rumænien bragte sig mandag i spil til den vigtige andenplads i gruppen, da østeuropæerne slog Malta 4-0.

Den sidste kamp i gruppen var et nordisk opgør mellem Færøerne og Norge, hvor sidstnævnte vandt 2-0. Bjørn Johnsen stod for begge nordmændenes mål i kampen mod færingerne, der bliver trænet af Lars Olsen.

Bedømt på chancer burde Spanien have ført med adskillige mål allerede ved pausen.

Det svenske straffesparksfelt var under belejring i store dele af de første 45 minutter, men selv om det blev til flere scoringsmuligheder, så udeblev de helt store chancer.

Bolden lå ganske vist i det svenske mål efter cirka et kvarters spil, men linjedommeren stod med hævet flag efter en klokkeklar offside.

Første halvleg sluttede derfor, som den startede, med 0-0 på måltavlen.

Tendenserne fra første halvleg fortsatte i anden, men efter små 20 minutter fik spanierne prikket hul på målbylden.

Der skulle dog et straffespark til - udløst af at Sebastian Larsson havde pareret et spansk indlæg i feltet med armen - som anfører Sergio Ramos sikkert sparkede i mål.

Scoringen lagde i første omgang en dæmper på hjemmeholdets angrebsiver. Alligevel blev det 2-0, da Alvaro Morata på endnu et spansk straffespark i det 84. minut fordoblede føringen.

Det tog pusten fra svenskerne, der blot et par minutter senere kunne se Real Sociedad-spilleren Mikel Oyarzabal gøre det til 3-0 med en flot afslutning fra kanten af feltet og lukke kampen.

Se også: Ingen hjælp til Danmark: Irland listede pligtsejr hjem

Dobbelt-berg slog til: Danmark uddelte tæsk

Kæmpe succes: Hareides kaniner får topkarakter