Spanien overtager førsteplads inden gruppefinale

Sverige gav torsdag ufrivilligt Spanien en hjælpende hånd i jagten på en VM-billet i kvalifikationsgruppe B.

Svenskerne startede dagen som nummer et i gruppen, men et overraskende nederlag til Georgien gjorde, at Spanien fik mulighed for at overtage den plads.

Det gjorde spanierne ved at slå Grækenland 1-0 på et straffesparkmål af Pablo Sarabia.

Derfor fører Spanien nu gruppe B, mens Sverige er nummer to. Et enkelt point adskiller de to, inden de mødes søndag i Sevilla, i hvad der bliver en gruppefinale.

Vinderen, hvis der kommer sådan en, får en direkte billet til Qatar, mens taberen skal ud i playoffkampe om at kvalificere sig. Ender det uafgjort, er Spanien VM-klar.

Efter et vedvarende overtag skulle Spanien bruge et straffespark for at komme foran cirka midtvejs i første halvleg mod Grækenland.

Pablo Sarabia scorede sikkert fra 11-meterpletten.

Spanien fortsatte med at have overtaget, men fik ikke scoret mere før pausen. I anden halvleg kom Grækenland lidt bedre med, men farligt blev det sjældent i spaniernes felt.

Først med cirka et kvarter igen fik grækerne i en kort periode sat Spanien under pres, men udligningen udeblev altså.

I gruppe H skal vinderen af VM-billetten også findes i sidste runde. Her møder Rusland og Kroatien hinanden.

To point skiller inden det møde de to nationer ad på første- og andenpladsen i russisk favør, efter at de begge tog storsejre torsdag over henholdsvis Cypern og Malta. Begge lande er sikre på at slutte i top-2.

Tyskland har allerede sikret førstepladsen i gruppe J. Torsdag kørte Hansi Flicks mandskab Liechtenstein over med hele 9-0. Andenpladsen er stadig i spil i gruppen.

Nordmakedonien indtager den efter torsdag at have vundet over Armenien. Rumænien er ét point efter Nordmakedonien efter uafgjort mod Island torsdag.

I gruppe A er det helt lige i toppen. Portugal på førstepladsen har 17 point efter torsdag at have spillet uafgjort - 0-0 - ude mod Irland. Serbien har ligeledes 17 point på andenpladsen.

De to nationer mødes søndag i Lissabon, i hvad der også bliver en gruppefinale. Inden kampen er både Portugal og Serbien sikker på at ende i top-2 og altså som minimum få en plads i playoffkampene om en VM-billet.