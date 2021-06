Spansk anfører er tilbage i EM-trup efter coronasmitte

Sergio Busquets har afleveret en negativ coronatest og vender fredag tilbage til Spaniens EM-lejr.

Det oplyser Det Spanske Fodboldforbund, RFEF, på sin hjemmeside.

Det betyder, at landsholdsanføreren rejser med resten af EM-truppen fra lejren i Madrid til Sevilla, hvor Spanien lørdag møder Polen i den anden EM-kamp.

Den 32-årige midtbanespiller fra FC Barcelona blev trukket ud af Spaniens trup 6. juni efter en positiv test.

Spanien har haft mulighed for at erstatte Sergio Busquets med en anden spiller, men landstræner Luis Enrique har hele tiden sagt, at han ville vente på anføreren.

Sergio Busquets er ikke den eneste i den spanske EM-trup, der har afleveret en positiv test. Få dage efter Busquets forlod landsholdslejren, røg Diego Llorente samme vej.

Det viste sig siden, at testen med stor sandsynlighed var falsk positiv, oplyste RFEF. Diego Llorente testede nemlig negativ et par dage efter den positive test.

Alarmberedskabet blev dog aktiveret. I ugen efter Sergio Busquets' positive test indkaldte Luis Enrique i alt 17 spillere til en reservetrup.

De skulle stå klar til at blive skiftet ind i EM-truppen, hvis coronasmitten bredte sig i Spaniens lejr. Det skete ikke.

Spanien spillede i mandags sin første kamp ved EM. Her måtte den tidligere europamester nøjes med 0-0 mod Sverige.