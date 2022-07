Spansk EM-chok: Verdens bedste udgik

Kvindernes EM-slutrunde i England er i overhængende fare for at blive en profil fattigere.

Den største faktisk.

Spanske Alexia Putellas måtte således udgå af dagens træning med det, som det spanske forbund kalder et forstuvet knæ. Hun skal nu gennemgå yderligere undersøgelser for at få afklaret omfanget af skaden, skriver forbundet på Twitter.

De har netop lagt en video op på samme medie, hvor hovedpersonen bevæger sig hen mod hospitalet på krykker, og det ser mildest talt ikke lovende ud.

28-årige Putellas vandt Ballon d'Or i november, ligesom FIFA hædrede hende i januar. Hun kan derfor med ro i sindet kalde sig verdens bedste fodboldspiller. Det gør hun sig til daglig fortjent til i FC Barcelona, hvor hun ligesom på det spanske landshold banker mål ind fra midtbanen.

I den forgangne sæson blev hun topscorer i Champions League med 11 kasser og lod sig også notere for 18 mål i den bedste spanske liga.

Det mulige afbud er ikke uvæsentligt set med danske briller.

Danmark er således i pulje med Spanien, som på forhånd er blandt favoritterne til EM-titlen. Lars Søndergaards tropper møder spanierne i den sidste gruppekamp 16. juli.

Spanien indleder EM fredag mod Finland, mens Danmark møder Tyskland.

