Spansk landshold vaccineret efter kaos

Efter en kaotisk uge med to coronasmittede spillere bliver det spanske fodboldlandshold nu vaccineret.

Fredag formiddag, på dagen hvor EM starter, vil spanierne blive vaccineret. Det oplyser det spanske landshold på sin hjemmeside.

Det sker, så det bliver nemmere for Spanien at gennemføre EM med alle de spillere, landstræner Luis Enrique har udtaget, lyder det.

Vaccinationen af de spanske spillere kommer, efter at to er blevet testet positive inden for de seneste fire dage. Søndag blev anfører Sergio Busquets konstateret smittet.

Natten til onsdag kom det så frem, at forsvarsspilleren Diego Llorente også var blevet testet positiv. En test af Llorente onsdag viste sig dog at være negativ. Han er også blevet testet torsdag og bliver det også fredag.

Hvis yderligere test viser sig også at være negative, vender Llorente tilbage til den spanske EM-trup og genoptager træningen med holdet.

Luis Enrique har efter de to coronatilfælde i alt indkaldt 17 reserver, der er isoleret fra det sædvanlige landshold, og som kan blive skiftet ind i EM-truppen, hvis coronasituationen forværres.

Spanien kan indtil sin første kamp mod Sverige på mandag skifte ud i truppen, hvis der er positive smittetilfælde.

Sverige er også ramt af coronatilfælde. Dejan Kulusevski fra Juventus og Mattias Svanberg fra Bologna blev tirsdag testet positive.

