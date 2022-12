Spansk stjerne stopper på landsholdet

Da Spanien røg ud af VM efter nederlag til Marokko i ottendedelsfinalen, spillede Sergio Busquets sine sidste minutter i landsholdstrøjen.

Fredag har Det Spanske Fodboldforbund (RFEF) således meldt ud, at den 34-årige Barcelona-stjerne stopper på landsholdet, hvor han de seneste år har været anfører.

Det sker, efter at han 143 gange har båret de spanske farver. Siden debuten i 2009 har han været med til at vinde både EM og VM.

- Sergio Busquets er en ikonisk figur i spansk fodbold. Han er en eksemplarisk sportsmand, en upåklagelig professionel og en stor leder, siger Luis Rubiales, der er præsident i RFEF.

Lidt over et år efter sin debut var Sergio Busquets fast mand på det spanske hold, der i 2010 vandt VM i Sydafrika.

Som defensivt anker på den centrale midtbane sørgede han for, at folk som Xavi Hernandez og Andrés Iniesta kunne fodre de offensive stjerner med sukkerbolde.

To år senere gik Spanien igen hele vejen. Denne gang ved EM i Polen og Ukraine. Igen med Sergio Busquets som fast mand.

- Det har været en ære at repræsentere mit land og hjælpe med at løfte det til at blive verdens- og europamester, skriver Sergio Busquets på Instagram.

Siden EM-triumfen i 2012 har Spanien ikke vundet en slutrunde. Heller ikke i Qatar lykkedes det spanierne at komme i nærheden af pokalen.