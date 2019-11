Spansk vrede: Bale bag provo-banner

Real Madrid-fans har kritiseret Gareth Bale for, at han hellere vil gå 18 huller på golfbanen end at spille for kongeklubben. Wales' landsholdsstjerner kommer nu med et kækt modsvar

Efter mere end seks år i Madrid kan Gareth Bale stadig ikke meget spansk.

Samtidig vælter de dårlige sager ned over den walisiske superstjerne - i hvert fald i klub-regi.

Han kom for sent til Champions League-kampen mod Club Brugge i oktober. Han har ikke spillet den seneste halvanden måned for Real Madrid, selvom han var blevet sin skade kvit. Og så er han blevet beskyldt for at være uinteresseret i holdkammeraterne og for at gå mere op i at spille golf end fodbold.

Netop Bales store interesse for golf blev bragt i spil, efter at Wales tirsdag aften spillede sig til EM-slutrunden med en sejr på 2-0 hjemme over Ungarn.

Nogle fans havde taget et banner med, som flere Wales-spillere tog med ind på banen efter kampen.

På banneret stod der:

'Wales. Golf. Madrid. I den rækkefølge'. Bag ved stod en glad og hoppende Gareth Bale i centrum af det hele.

Walisiske fans vil gerne have, at Bale har landsholdet som første prioritet, hvilket man må sige også er tilfældet for tiden. Foto: Andrew Boyers/Ritzau Scanpix

Bale kan meget vel også ende i centrum, når han vender tilbage til Madrid. Flere fans er allerede vrede over banneret og ønsker, at Bale forlader klubben.

Bye. Bye. Bale. In that order — Shayma (@runshaimarun) November 20, 2019

Good bye Gareth Bale. Do enjoy your future golf club.... — Flygerian (@goaldenboy09) November 20, 2019

Skal spille golf

Mediet Radioestadio har ifølge SPORT tilbage i foråret hørt fra kilder i omklædningsrummet, at spilleren truede med at blive i klubben og hæve sin tårnhøje årsløn på næsten 127 millioner kroner.

Klubben skal bare betale, mener han.

- Hvis jeg skal spille golf, så gør jeg det, skulle Bale have sagt.

Det har waliseren stadig rig mulighed for i Madrid, hvis han ikke vil væk, da hans kontrakt først udløber i sommeren 2022.

Wales og Bale kan muligvis se frem til at møde Danmark ved sommerens EM-slutrunde i Parken. Det bliver enten waliserne eller slutrunde-debuterende Finland, som fuldender Danmarks gruppe, der allerede tæller Belgien og Rusland. Få ALT om EM-slutrunden på dansk grund LIGE her.

Kan ikke spille for Real Madrid: Nu er Bale pludselig frisk

Nicki Bille færdig i klubben

Katastrofe ændrede alt: Naturen er ved at opsluge nyt stadion

Bagom kæmpe-transferen: Sådan blev Joachim Danmarks dyreste