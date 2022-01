Spillede hel kamp uden målmand

Forestil dig, at det var Nicolai Boilesen og ikke Kasper Schmeichel eller en anden målmand, der i sommer stod på mål i Danmarks EM-ottendedelsfinale mod Wales.

Det er en absurd tanke, ikke?

Ikke desto mindre var det et scenarie af lignende karakter, der mandag udspillede sig ved Africa Cup of Nations - Afrikas pendant til EM.

Comorerne har været så hårdt ramt af skader og coronasmitte, at venstrebacken Chaker Alhadhur var nødt til at udfylde målmandsrollen i ottendedelsfinalen mod Cameroun, som endte med at vinde beskedent 2-1.

Østaten, der for første gang er med i den afrikanske turnering, havde forsøgt at få keeper Ali Ahamada godkendt til at spille, fordi han blev testet negativ tidligere mandag, men Det Afrikanske Fodboldforbund afviste.

Chaker Alhadhur spiller normalt på venstre back, men mandag var han iført målmandshandsker. Foto: Ritzau Scanpix

Derfor fik Chaker Alhadhur sine første minutter på banen ved Africa Cup of Nations - men ikke ligefrem på favoritpositionen.

Iført en målmandstrøje med et tretal lavet af gaffatape på ryggen kunne han imidlertid ikke klandres for Camerouns mål - han gjorde det ligefrem godt.

Han og holdkammeraterne kæmpede ganske enkelt forbilledligt. Cameroun var kæmpefavorit, og da Comorerne allerede efter syv minutter blev reduceret til ti mand efter en udvisning til Nadjim Abdou, var alt håb nærmest ude.

Men Comorerne holdt Cameroun fra scoring i en halv time. Karl Toko Ekambi kom på skudhold i feltet og placerede bolden så yderligt, at den 172 centimeter høje venstreback i målet ikke kunne nå den.

Ni minutter inde i anden halvleg bragte Chaker Alhadhur sig selv i fokus med en dobbeltredning. Godt nok så det uortodokst ud, da han boksede til bolden, mens han lå ned - men det var effektivt. Han holdt bolden ude af målet.

Comorerne trods en markspiller på mål og en tidlig udvisning slap Comorerne hæderligt fra mødet med Cameroun. Foto: Ritzau Scanpix

Efter 70 minutter gik den ikke længere. Vincent Aboubakar scorede fra tæt hold, men igen kunne man absolut ikke klandre Chaker Alhadhur, selv om han måske godt kunne have fyldt lidt mere i målet.

Comorerne formåede sågar at skabe spænding i opgøret, da Youssouf M'Changama langt, langt udefra bankede et frispark helt op i hjørnet. Nærmere kom Africa Cup of Nations-debutanterne dog ikke på sensationen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------