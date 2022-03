Hvis der sad fodboldledere rundt omkring i Europa og tvivlede på Christian Eriksens fodboldmæssige kvaliteter efter kollapset i Parken for ni måneder siden, kan de bare gense anden halvleg fra Johan Cruijff Arena lørdag aften.

Så blev de bekræftet i, at danskeren ikke er langt fra det topniveau vi kender til.

Christian Eriksen i kærlig omfavnelse af Daley Blind, der også har fået indopereret en ICD-enhed. Eriksen har talt meget med Blind om hele genoptræningsforløbet undervejs. Foto: Claus Bonnerup.

I den halvleg han fik på banen mod Holland, trådte den 30-årige kreatør for alvor ind på den store scene igen. Med afstand den bedste, den klogeste og den mest elegante.

Christian Eriksen er ikke bare tilbage. Han er storspillende og ligner igen den spiller, der brændte banerne af, inden han faldt om.

Men han er også i en situation, hvor han spiller for sin fremtid som professionel de kommende måneder.

Karrieren står på spil for Eriksen, der har to måneder til at vise sig frem på den store fodboldscene. To måneder til at overbevise hele fodboldverdenen om, at han fortsat har meget at byde ind med på øverste hylde.

Christian Eriksen scorede et fornemt mål. Her rammer han den ene opstander efter en teknisk smart detalje, hvor han snød en modstander. Foto: Claus Bonnerup.

Hidtil er tvivlen manet direkte i jorden med præstationerne for Brentford og i den halvleg, han fik mod Holland.

Aftalen med Brentford er nemlig kortvarig og uden klausuler for forlængelse for begge parter.

Det bekræftede Brentfords danske træner, Thomas Frank, også, da han blev præsenteret i klubben 11. februar.

- Det er en aftale til sommer. Hvad der sker derfra, og hvad vi har talt om, er lidt irrelevant. Det vigtigste er, at Christian finder et sted, hvor han kan spille fodbold og nyder at gå på arbejde hver dag, som Thomas Frank formulerede det.

Christian Eriksen spiller for sin fremtid. Han står uden kontrakt efter sæsonen. Foto: Claus Bonnerup.

Det efterlader Christian Eriksen som en fri mand, når sæsonen slutter 22. maj med hjemmekampen mod Leeds.

- Brentford var det helt rigtige for mig, da jeg skulle i gang igen.

- Hvad der sker efter sæsonen, tænker jeg ikke på nu. Mit eneste fokus er at spille fodbold, sagde Christian Eriksen i landsholdslejren torsdag i Marbella.



Christian Eriksen imponerede alle med sine præstationer i anden halvleg mod Holland. Nu spiller han fra start tirsdag. Foto. Claus Bonnerup.

Christian Eriksen har i mange år spillet enten Champions League eller Europa League for de klubber, han har optrådt i. Men det kommer han ikke til, hvis karrieren skal fortsætte under Thomas Frank i Brentford.

- Jeg havde et par andre muligheder i januar, men er glad for, jeg valgte Brentford. Det passer rigtigt godt til mig her og nu, tilføjede han.

Christian Eriksen strækker ud dagen derpå efter det fornemme comeback mod Holland. Tirsdag spiller han fra start i Parken mod Serbien. Foto: Claus Bonnerup.

Landstræner Kasper Hjulmand er af den opfattelse, at det kun bliver endnu bedre med Christian Eriksen i fremtiden.

- Helt ærligt, så havde jeg slet ikke forventet, at han så hurtigt kunne være så god igen. Han spiller med en stor ro og afslappethed i sit spil.

- Jeg nød ikke kun at se hans scoring mod Holland, men i lige så høj grad den rytmiske måde, som han optræder på, siger Kasper Hjulmand, der søndag havde haft lejlighed til at gense 2-4 nederlaget fra aftenen før.

Christian Eriksen i en afslappet stund under den lette søndagstræning. Mandag er han tilbage i Parken for at træne for første gang siden kollapset. Foto: Claus Bonnerup.

Landstræneren har allerede besluttet sig for, at Christian Eriksen skal spille fra start i Parken mod Serbien tirsdag. Om han bliver anfører, vil landstræneren ikke afsløre på nuværende tidspunkt.

Det bliver første gang Christian Eriksen vender tilbage til Parken, siden han 12. juni faldt om og var død i nogle få minutter. Det bliver følelsesladet tirsdag aften i Parken.

