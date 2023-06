Spiller på piller: - Det har været specielt

Anklen har drillet for Jesper Lindstrøm.

Han var ikke med ved den seneste landsholdssamling og gik i marts og april glip af syv kampe for sin tyske arbejdsgiver, Eintracht Frankfurt.

Men nu er der igen smil på læben hos den danske landsholdsspiller efter en hård periode i løbet af foråret.

- Det har været et specielt forløb, for det har været min første lange skade, så jeg kunne godt mærke, at jeg skulle arbejde voldsomt for at kunne komme tilbage hurtigt.

- Pludselig skulle jeg spille med smerter, bruge tape og tage piller. Så de sidste par måneder har været lange, men det er dejligt at være ovre det nu, siger Jesper Lindstrøm til Ekstra Bladet og den øvrige danske presse ved landsholdssamlingen i Helsingør.

Jesper Lindstrøm er igen med landsholdet, efter han i løbet af foråret døjede med en skadet ankel. Foto: Emil Agerskov

Brug for piller

Den 23-årige stjerne er dog fortsat ikke helt smertefri.

Han har stadig brug for at tape anklen op, ligesom han på kampdage må ty til smertestillende piller, fortæller han.

- Jeg spiller stadigvæk med tape, og på kampdage tager jeg også piller. Men det gør ikke ondt. Den er bare lidt mere stiv i det og ikke lige så fri som den anden ankel.

- Det betyder heller ikke, at jeg ikke spiller frit, for nu ser det meget bedre ud, end det gjorde for en måned siden. Med tape og piller på kampdage er den god.

Skaden i anklen kom efter et uheld til træning, og tiden på sidelinjen betød blandt andet, at han også gik glip af en Champions League-ottendedelsfinale mod Napoli.

Nu er Jesper Lindstrøm dog klar til at runde sæsonen af, når Danmark i EM-kvalifikationen møder Nordirland og Slovenien.