Spillerforeningen tager også afstand fra Nadim

Den skadede landsholdsangriber Nadia Nadim meddelte fredag på de sociale medier, at hun er blevet ambassadør for den stærkt kritiserede VM-slutrunde i Qatar til november.

På selv samme sociale medier møder det kritik fra mange folk, og Nadims egen fagforening tager nu også afstand fra beslutningen.

Spillerforeningen i Danmark er ikke begejstret for, at Nadim nu skal lægge ansigt til at promovere slutrunden. Direktør Michael Sahl siger til B.T.:

- Det er naturligvis hendes frie valg at gøre det, men med det vi gerne vil stå for i Spillerforeningen, så tager vi afstand fra, at man blåstempler den slutrunde ud fra betragtningerne om, hvordan Qatar blandt andet fik tildelt VM med al den korruption, det var omspundet af, behandlingen af migrantarbejdere, deres syn på LGBTQ+-personer og så videre.

- Der er masser af argumenter for, hvorfor man ikke skal bakke op om dem som nation.

Nadia Nadim mødte allerede skarp kritik fra landets medier, da hun i december besøgte Qatar. Efter det slog hun dog fast, at det ikke var et besøg for at promovere Qatar eller VM.

Det skal hun til gengæld nu, og det ærgrer Spillerforeningen, som dog fortsat vil agere som fagforening for hende.

Der er lodtrækning til VM-slutrunden for herrer fredag aften klokken 18 dansk.

Derfor er landstræner Kasper Hjulmand i Qatar for at overvære det. Over for TV 2 slår han fast, at det ikke er med hans gode vilje, han skal besøge landet, hvis syn på menneskerettigheder møder hård kritik.

- Jeg føler mig ikke godt tilpas her. Jeg føler, at det er på det forkerte grundlag, de har fået tildelt VM-værtskabet. Der er mange ting ved den her proces, der ikke er snorlige – tværtimod, siger han til TV 2.

- Det er følelsen af, at der er fundamentale forskelle på mennesker, og jeg har det helt personligt meget svært ved, at mennesker ikke bliver behandlet ligeværdigt.