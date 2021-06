Spillerne får 2,4 mio. kr. for at vinde EM

2,4 mio. kr.!

Det er beløbet, som hver af de 26 danske spillere belønnes med, hvis Danmark om én måned løfter EM-trofæet som vindere af turneringen.

EM-bonussen er en del af den landsholdsaftale, som Spillerforeningen har indgået med DBU. Når det handler om slutrunder er der en overordnet aftale om, at alle udgifter først trækkes fra, siden deler parterne overskuddet.

Gennem mange år har DBU altid offentliggjort aftalens indhold med de beløb, som spillerne kunne sikre sig ved deltagelse i en slutrunde. Men det er ikke tilfældet i år, hvor Spillerforeningen udelukkende er afsender på aftalens indhold.

Der står mange millioner på spil, når Danmark åbner EM-festen mod Finland i Parken.

Både for spillerne, men også for DBU.

Men allerede inden det første spark er hver af de 26 spillere i EM-truppen på forhånd sikret 791.000 kr.

Det er nogenlunde på niveau med VM for tre år siden i Rusland, hvor hver spiller fik 739.000 kr.

Der står mange penge på spil både for spillerne og DBU. Sportslig succes på banen udløser kroner i kassen til både spillerne og DBU. De deler nemlig overskuddet. Foto: Lars Poulsen.

Til gengæld er beløbet lavere end ved seneste EM, hvor de danske spillere deltog. I 2012 modtog hver spiller 800.000 kr. for de tre gruppekampe. Men dengang blev pengene også fordelt mellem 23 spillere. Nu skal 26 have en del af kagen.

Så meget får de i EM-bonus Der er ingen forskel på om du ryger på tribunen eller sidder på bænken. Alle 26 spillere i EM-truppen er sikret 791.000 kr. Her er beløbene hver spiller får, hvis Danmark går videre: Ud i 1/8-finalen: 904.000 kr. Ud i kvartfinalen: 1,166 mio. kr. Ud i semifinalen: 1,628 mio. kr. Taber i finalen: 2,143 mio. kr. EM-guldvinder: 2,461 mio. kr.

Udover den faste bonus er det aftalt, at spillerne får en pointbonus i forhold til resultaterne. Hver sejr udløser 133.077 kr. pr. spiller, mens uafgjort giver 67.500 kr.

Der står mange millioner på spil for både spillerne og DBU, når EM skydes i gang. Foto: Lars Poulsen.

Sender millioner til børnene

Ved EM i år har spillerne bidraget med store beløb fra deres fællespulje. De har blandt andet givet fem mio. kr. til børnefodbolden med en række projekter samt et beløb i omegnen af én mio. kr. til fanaktiviteterne i forbindelse med slutrunden.

- For spillerne er det vigtigt at bidrage og give noget tilbage. Og det har de i den grad gjort ved at donere dele af deres EM-bonus og give penge til forskellige projekter inden for breddefodbolden og til fanaktiviteter, siger Michael Sahl Hansen, direktør i Spillerforeningen.

Slutrundebonussen har dog udviklet sig markant, siden Danmark vandt EM i 1992. Dengang udløste EM-guldet 300.000 kr. pr spiller. 250.000 kr. for finalepladsen og 50.000 kr. for guldet.