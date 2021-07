Spillerne har et armbånd de ikke tager af

Det danske landshold er knyttet sammen på mange måder, men nu også symbolsk ved hjælp af et rødt armbånd. Det har relation til Christian Eriksen, der ikke har kunnet være på banen efter sit hjertesvigt i første kamp mod Finland.

- Det er en sten, der er formet som en fodbold, og så vores nummer. Jeg tror, det har fået en lidt symbolsk betydning – også for Christian – for det var lige der omkring, vi fik det, siger Christian Nørgaard.

- Det er blevet lidt en ting, vi alle går rundt med, fortæller Andreas Christensen, der fortæller, at det er meget få fra holdet, der ikke går med det.

- Nu er de røde armbånd blevet en god ting, der følger os.

Kasper Hjulmand afslørede allerede efter Rusland-kampen, at han havde fået et armbånd, der havde stor værdi for ham. Han bar det med Eriksens nummer.

- Jeg synes, det er flot, at Hjulmand går rundt med Eriksens nummer på, siger 'AC'.

Og står det til Nørgaard, så stopper fænomenet ikke lige foreløbig.

- Jeg har haft det på siden lige før Rusland-kampen, så jeg har ikke tænkt mig at tage det af. Jeg synes, det er flot, og det der med, at det betyder noget ekstra.

