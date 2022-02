Spillerne har talt: Nej tak, FIFA!

Fodbold-VM afholdes hvert fjerde år. Sådan har det altid været, og spørger man sportens mest centrale aktører, skal det også være sådan i fremtiden.

I en undersøgelse foretaget af Den Internationale Spillerforening (Fifpro) svarer 75 procent, at de ønsker, at VM fortsat skal afholdes hvert fjerde år.

Over 1000 professionelle fodboldspillere verden over har svaret på spørgsmålet.

Det Internationale Fodboldforbund (FIFA) har foreslået, at VM fremover skal afvikles hvert andet år. Ifølge FIFA vil det udvikle fodbolden globalt, men forbundets holdning er også kritiseret for at være tegn på grådighed, da VM er Fifas med afstand største indtægtskilde.

Ydermere har spillere og trænere - herunder de danske landsholdsspillere og landstræner Kasper Hjulmand - udtrykt stor bekymring for at drive rovdrift på spillerne.

Det vil dels øge skadesrisikoen, men måske også give dårligere fodboldkampe, hvis der både skal være VM hvert andet år, men også være plads til EM-slutrunder i kalenderen - pludselig kan der være slutrunder hvert eneste år, lyder kritikken blandt andet.

I dag er der enten en VM eller en EM-slutrunde hvert andet år.

Fifpro har også spurgt spillerne om, hvorvidt de føler, at deres stemme bliver respekteret blandt fodboldens beslutningstagere. Det kan kun 21 procent af spillerne svare ja til, mens altså størstedelen mener, at der bliver truffet beslutninger hen over overhovedet på dem.

Sådan bør det dog ikke være, mener direktøren for Spillerforeningen i Danmark, Michael Sahl Hansen.

- Det er helt afgørende, at spillerne bliver hørt i spørgsmålet om, hvor ofte VM skal spilles fremadrettet. Og undersøgelsen fra Fifpro efterlader jo ingen tvivl hos de professionelle fodboldspillere.

- De slår jo med syvtommersøm fast, at de ønsker at bevare det nuværende setup med en VM-slutrunde hver fjerde år, siger direktøren.

Her er geografisk data fra Fifpros undersøgelse:

* 77 procent af de europæiske spillere foretrækker VM hvert fjerde år.

* 77 procent af de asiatiske spillere foretrækker VM hvert fjerde år.

* 63 procent af de syd- og nordamerikanske spillere foretrækker VM hvert fjerde år.

* 49 procent af de afrikanske spillere foretrækker VM hvert fjerde år.

* De øvrige spillere svarer, at de ønsker, at VM afholdes hvert andet eller hvert tredje år.

Kilde: Fifpro og Spillerforeningen.