Sponsorer forsvinder fra landsholdstrøjen under VM

To trøjesponsorer fjerner deres navn fra fodboldlandsholdets træningstøj, så der kan blive plads til kritiske budskaber og markeringer, der støtter forbedrede menneskerettigheder i Qatar.

Det oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU) i en pressemeddelelse.

De to sponsorer, Arbejdernes Landsbank og Danske Spil, har hidtil fået eksponering på de træningsdragter, som spillerne bruger under opvarmning og i fritiden.

Men nu skal pladsen altså i stedet bruges på kritik af det omdiskuterede VM-værtsland.

Skridtet er et af flere tiltag, som DBU har præsenteret, to dage efter at landsholdet afsluttede kvalifikationen til VM i Qatar.

- Herrelandsholdet har haft en flot og suveræn kvalifikation og har rekordtidligt sikret Danmark kvalifikation til VM.

- DBU har længe været stærk kritisk overfor VM i Qatar, men nu intensiverer vi vores indsats og kritiske dialog yderligere, så vi udnytter det, at vi er kvalificeret, til at arbejde for flere forandringer i landet.

- Desuden har vi længe gjort opmærksom på udfordringerne overfor Fifa og Qatar, og det bliver vi ved med, siger DBU's administrerende direktør, Jakob Jensen, i en pressemeddelelse.

DBU lover samtidig 'kraftigt' at minimere rejseaktiviteten til Qatar, ligesom unionens sponsorer ikke vil lave kommercielle aktiviteter i landet.

Tirsdag udsendte Amnesty International en kritisk rapport om rettighederne for Qatars migrantarbejdere.

Her konkluderede organisationen, at migrantarbejdernes hverdag ofte ikke er forbedret, selv om landet har indført en række lovændringer, der på papiret forbedrer arbejdsforholdene.

- Rapporten fra Amnesty viser os desværre endnu engang, at forholdene for migrantarbejdere i Qatar stadig ikke lever op til løfterne. Det er meget ærgerligt.

- Tak til Amnesty for at fortsætte med at kaste lys på forholdene. Udover at fortsætte vores pres for forandringer i Qatar, vil vi naturligvis benytte rapportens anbefalinger til at tage vores egne forholdsregler, inden vi rejser til VM i Qatar, siger Jakob Jensen.