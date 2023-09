Spurgt midt under kampen: Må jeg få den?

Det var en speciel oplevelse. Både for Danmark og San Marino.

For danskerne fordi de mødte verdens dårligste landshold, og for San Marino fordi de mødte nogle store stjerner fra de største ligaer.

- Det er sådan, det er nogle gange, når de i dagligdagen ikke møder den slags modstand. De er jo fans ligesom alle andre. Jeg tror, at halvdelen af dem er AC Milan-fans, siger Simon Kjær.

- Det er bare en del af det. Det er kun sjovt og fedt.

Flere ville da også have AC Milan-spiller Kjærs trøje.

- Der blev stille og roligt spurgt i løbet af kampen. Han spurgte på vegne af en, fordi der havde været et dødsfald. Jeg vidste ikke, hvem det var i hans familie, men det var derfor, han fik den, siger Kjær uden at kunne forklare, hvem fra San Marino det var.

Skal have en chance

Danmark havde bolden hele 87 procent af tiden og fik scoret fire gange. Selvom fansene godt kunne havde forventet flere mål, mener Kjær, at kampe som disse stadig har sin berettigelse.

- Jeg synes, det er fint. Det er sgu fair nok, at folk har en chance for at spille. Ja, vi kan godt blive enige om, at niveauet er en del lavere.

Danmark vandt 4-0 efter tre scoringer i første halvleg og en helt til sidst i opgøret.

Søndag venter bedre modstand, da danskerne spiller ude mod Finland - et opgør mellem nummer et og to i EM-kvalifikationsgruppen.