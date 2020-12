Ståle afslører: Så meget falder hans løn

Se dansk professionel top-boksning lørdag her på Ekstra Bladet (PLUS++). Få adgang her.

Ståle Solbakken gik bestemt ikke sulten i seng, da han var manager i FC København, og det kommer han heller ikke til fremadrettet, hvor han skal være landstræner i hjemlandet Norge.

Men det er ikke den samme lønfest hver måned for den 52-årige træner.

Ståle Solbakken kan tælle på fingrene. I CK tjente han ti mio.kroner. I Norge falder lønnen til det halve. Foto: Jens Dresling

- Jeg får nok under halvdelen af, hvad jeg fik i Danmark, siger Ståle Solbakken til VG og fastslår, at han ikke ønsker at komme det eksakte beløb nærmere.

Men derfor kan man jo godt finde lommeregneren frem.

Ekstra Bladet skrev i oktober, at Ståle Solbakken i FC København havde en årsløn i omegnen af 10 millioner kroner, og med udgangspunkt i det tal er det ikke vanskeligt at regne sig frem til, at Solbakken så får tæt på fem millioner kroner om året af det norske fodboldforbund.

Da Ståle Solbakken torsdag udtalte sig til norske og danske journalister, slog han fast, at økonomien på ingen måde var et stridspunkt i forhandlingerne med fodboldforbundet.

- Økonomisk fandt vi hurtigt hinanden. Det var ikke noget, vi brugte lang tid på, lød det fra den tidligere FC København-træner.

Ifølge Ekstra Bladet fik Ståle Solbakken mellem 23 og 25 millioner kroner med sig i kompensation, da FC København fyrede ham den 10. oktober.

Ståle Solbakken tiltræder officielt som norsk landstræner på mandag.