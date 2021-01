Ståle: Danmark er bedst i Norden

Ifølge den norske landstræner har det danske landshold det bredeste udvalg af spillere og dermed de bedste forudsætning for at få succes

Få adgang til Copa del Rey-kampene som live-tv i Ekstra Bladet+ LIGE HER

Danmark har det bedste landshold i Norden - og det er ikke en gang en dansker, der mener det.

Ståle Solbakken er efter fyringen i FCK som bekendt blevet landstræner i sit hjemland, og den norske landstræner peger på Danmark som Nordens for øjeblikket bedste i den svenske podcast 'Lundh'.

- Jeg vil nok sige, at Danmark er det hold, der har det bredeste udvalg.

- Hvis du ser, hvilket udvalg de har på de forskellige positioner, så er det nok dem, der har de største og bedste forudsætninger, svarer Solbakken på spørgsmålet om, hvilket landshold der er bedst i Norden lige nu.

Han roser dog også det svenske landshold og siger, at han ikke er sikker på, at han ville have sat sin penge på Danmark i en direkte dansk-svensk duel i en playoff-kamp - særligt ikke hvis Sverige havde Zlatan Ibrahimovic på toppen.

- De to (Danmark og Sverige, red.) er et hak foran Finland, Island og Norge, som ligger ganske tæt.

- Finland har haft et voldsomt go i landsholdsfodbolden på det seneste, Island har været stabilt gode, siden Lagerbäck tog dem til en slutrunde for første gang (EM 2016, red.), og forhåbentlig er vi på vej tilbage, så vi også kan konkurrere om de to øverste pladser i de næste kvalifikationer, siger Ståle Solbakken i podcasten.

Norge og Erling Braut Haaland bliver ikke en del af sommerens EM. De tabte til Serbien i en playoff-kamp. Foto: Fredrik Varfjell/NTB/Ritzau Scanpix

Han får debut som norsk landstræner i slutningen marts, når VM-kvalifikationen sparkes i gang.

Norge er blandt andet i pulje med Holland og Tyrkiet, og specielt hollænderne havde han gerne undgået:

- Vi er sådan nogenlunde tilfredse. Det kunne have været værre, og det kunne have været bedre, hvis vi for eksempel var kommet i den gruppe, hvor Danmark eller Kroatien er førsteseedet.

- Jeg er en af de mest hadede spillere

Mikkel Hansen klar til VM-gyser

AGF henter midtbanespiller i Manchester City