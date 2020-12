Ståle dummer sig - bryder coronaregler

Begejstringen i Norge var stor, da Ståle Solbakken i sidste uge blev ansat som landstræner.

Men den tidligere FCK-træner har ikke fået den heldigste indledning på sin nye ansættelse.

Solbakken overtrådte nemlig de norske coronaregler godt og grundigt søndag, skriver Dagbladet.

Her var Solbakken på plads for at se sine to tidligere klubber Ham-Kam og Lillestrøm, som tørnede sammen i den næstbedste række.

Men det var en rigtig skidt idé, for ifølge de norske coronaregler burde landstræneren have befundet sig i karantæne.

Norges nye landstræner burde være blevet hjemme. I stedet tog han til fodbold i den næstbedste række. Foto: Ritzau Scanpiz

Søndag var der nemlig blot gået otte dage, siden Ståle Solbakken ankom til Oslo på et fly fra København. Og det er to dage færre, end karantænereglerne foreskriver.

'Ved nærmere optælling er det rigtigt. Ankom lørdag formiddag, tænkte og troede, det var fredag. Det må jeg beklage', skriver Ståle Solbakken i en sms til Dagbladet.

Det norske fodboldforbund bekræfter episoden, og lover at holde bedre styr på dagene i fremtiden.

'Ståle var på Briskeby (Ham-Kams hjemmebane, red.) i går. Der er sket meget i den seneste tid, og dagene er nok gledet lidt sammen for vores nye landstræner'.

'Vi skal nok bidrage til, at optællingen af dage bliver håndteret korrekt fremover, så ni er ni og ti er ti', skriver NFF's direktør for kommunikation og samfundskontakt, Gro Tvedt Anderssen i en SMS til Dagbladet

Hidtil har de norske myndigheder ikke været tilbageholdende med at give bøder til borgere, der overtræder reglerne.

Alene i oktober blev der i Oslo uddelt 84 bøder i størrelsesordenen 5000-22.000 norske kroner, men der er ingen forlydender om, at der også er en bøde på vej til Ståle Solbakken

