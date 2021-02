Ståle fisker fra FCK

I FCK har der været en større revolution efter fyringen af Ståle Solbakken, hvor mange omkring nordmanden også er væk.

Nu smutter endnu en, men denne gang er det for at blive genforenet med Ståle.

Bjørn Vidar Stenersen har været syv år i FCK, hvor han har været fysisk træner på akademiet.

Fremover skal den 40-årige nordmand dobbeltjobbe som fysisk træner i Norge for Ståles landshold og for Tromsø.

Det skriver den norske klub på sin hjemmeside, som også har talt med Ståle Solbakken.

- Dette er en kæmpe signing for både Tromsø og det norske landshold. Bjørn Vidar har stærk faglig kompetence og bred erfaring på områder, som vil komme os til nytte. Derudover er han med sin væremåde en kulturbærer, som vil bidrage til hele holdet, siger landstræneren.

Ståle henter forstærkning i FCK. Foto: Jens Dresling

Bjørn Vidar Stenersen ser frem til de nye udfordringer.

- Efter syv år i Danmark er timingen rigtig i forhold til at flytte tilbage til Tromsø. Spillerne og trænerteamet har skabt et solidt fundament, som jeg gælder mig til at være med til at videreudvikle, siger han.

- Der arbejdes godt i Tromsø nu, og jeg håber på at blive en del af et hold, som er med til at realisere drømmene for spillere og fans, lyder det fra Bjørn Vidar Stenersen.

Foruden FCK har han også været i Köln.

