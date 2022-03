Ståle forklarer gemmeleg: Frygter oversættelser

Erling Haaland er et af de varmeste navne i fodboldverdenen, og der spekuleres vidt og bredt i, hvor han skal hen, hvis han som ventet forlader Borussia Dortmund til sommer.

Af samme årsag har Norges Fodboldforbund (NFF) taget særlige foranstaltninger i brug, når han i denne og næste uge er til samling med landsholdet.

Journalisterne skal se langt efter den ombejlede angriber, og det er der en helt bestemt grund til, forklarer landstræner Ståle Solbakken.

- Jeg tror, at vi skal have en ekstrem forståelse for, at han i denne samling måske bliver skærmet lidt ekstra og får lov til at være lidt mere for sig selv, end han ville have været i en betydningsfuld kamp i juni, siger Solbakken ifølge NTB på et pressemøde.

- I verdens største sport har vi måske en af verdens tre mest attraktive spillere, som har et stort pres på sig. Hvert ord og hver sætning, der kommer fra hans mund, bliver vendt og drejet.

- Uanset hvor meget jeg kan prale af, hvor ordentlige I (Norges journalister) er, er det nok sådan, at oversættelserne til alle lande kan føre til spekulationer, siger Solbakken.

Det ventes, at Erling Haaland efter sæsonen smider Dortmund-trøjen og flytter til en større adresse. Foto: Jvºrgen Fromme/Ritzau Scanpix

Ifølge NTB ventes det, at der inden for de kommende uger falder en afgørelse om Haalands fodboldfremtid.

- Han skal træffe nogle ekstremt vigtige valg og er under et stort pres, som jeg tror, meget få af os kan sætte os ind i, siger den tidligere FCK-træner.

Haaland har været plaget af en skade den seneste tid, men i de tre seneste ligakampe har han fået spilletid. Dog uden at score.

I alt er det blevet til 23 mål i 23 kampe på tværs af alle sæsonens turneringer for den 21-årige nordmand.

Norge møder Slovakiet og Armenien i to testkampe 25. og 29. marts.