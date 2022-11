Ståle hader det: - Det er helt håbløst

Ståle Solbakken ærgrer sig over, at det norske landshold ikke har flere kampe på menuen i 2022 og først skal i aktion igen i marts næste år

Kort før VM blev sparket i gang med åbningskampen i Doha, spillede det norske landshold deres sidste opgør i 2023.

Det foregik i minusgrader i Oslo, hvor Finland var modstanderen i en testkamp uden noget på spil.

På den måde lyder dysten på Ullevaal måske ikke særlig indbydende, men for de norske landsholdsspillere var kampen, der endte 1-1, årets sidste chance for at vise sig frem i nationaltrøjen.

Og det blev en blandet fornøjelse, hvis man skal tro Norges landstræner, Ståle Solbakken, som ikke just fik meget godt spil at varme sig på til at starte med ude på bænken.

Det gjorde den tidligere FCK-boss klart på den efterfølgende pressekonference. Han var især utilfreds med den første halve time af kampen, men hæftede sig ved, at det blev bedre efter pausen.

Det mest opsigtsvækkende på pressemødet handlede imidlertid ikke om kampen, men den pause, som Solbakken og landsholdet står over for.

Norge skal vente helt til marts før næste landskamp, hvor Spanien er modstander i EM-kvalifikationen, og den lange periode uden aktivitet gør ondt på landstræneren.

- Det er helt håbløst. Jeg hader det. Sådan er det med landsholdsfodbold, og det må vi bare leve med, siger Solbakken ifølge VG.

Midt i frustrationen over den lange ventetid kunne den norske boss til gengæld glæde sig over en scoring fra Alexander Sørloth, der sørgede for det uafgjorte resultat.

Finlands træffer blev sat ind af den tidligere Vendsyssel-spiller Benjamin Kälmann, som bragte gæsterne foran i første halvleg.