Ståle har valgt ny anfører

Når Ståle Solbakken om knap to uger får debut som norsk landstræner, så bliver det med en ny anfører for 'Løvene'.

Den tidligere FCK-manager har nemlig ud over at udtage sin første trup også valgt en ny anfører, efter at Stefan Johansen er stoppet på landsholdet.

Valget er faldet på stortalentet Martin Ødegaard, der trods sine blot 22 år

- Der er nogle spillere, der vokser med at være anfører, mens andre føler, at det er et ekstra ansvar, der tynger dem. Martion var super klar til det, siger Ståle Solbakken.

Han forklarer også, at anførerbindet ikke havner på Ødegaard, fordi har har potentiale til at blive en verdensstjerne. Det var

- Han blev valgt af mig efter en gennemgang med hele støtteapparatet og trænerne. Og så var det en følelse, jeg havde efter samtale med spillerne. Vi synes, at Martin allerede har haft et langt liv i europæisk fodbold, påpeger han.

Det har Solbakken ret i. For selv om Ødegaard kun er 22 år, så har han seks års erfaring fra europæisk topfodbold i Norge, Spanien, Holland og lige nu i engelske Arsenal, hvor han er på udlån fra Real Madrid.

24. marts skal han spille sin 26. landskamp - og første som anfører - når Norge ude møder upåagtede Gibraltar i VM-kvalifikationen. Og de følgende dage bliver det til et par stykker mere, når Tyrkiet og Montenegro er på programmet henholdsvis 27. og 30. marts.

Ståle Solbakken afslørede på pressemødet fredag, at han efter at have udtaget truppen først afslørede den for tidligere landstræner Egil 'drillo' Olsen.

- Jeg skulle aflevere den i hans postkasse, så han fik den først, forklarede han.

Selv om Norge skulle gå hen og få succes i VM-kvalifikationens Gruppe G, hvor også Holland og Letland er med, så kan det vise sig at blive skønne spildte kræfter.

For i Norge raser debatten om en boykot af VM i Qatar. Selv har Solbakken erklæret, at han ikke er en nikkedukke, der lader sig spænde for en vogn, og at han ikke støtter en boykot, men flere af klubberne i den norske Eliteserie gør, og sagen bliver nu behandlet i det norske fodboldforbund.

