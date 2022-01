Ståle henter velkendt FCK-ansigt

Ståle Solbakken har hentet en gammel kending ind omkring det norske landshold.

Fremover skal Bård Wiggen nemlig være såkaldt 'fagkoordinator'.

Det meddeler det norske fodboldforbund på sin hjemmeside.

Det er langt fra første gang, at de to skal arbejde sammen. Ad to omgange arbejdede de således sammen i FC København, og fra 2008 til 2011 samt fra 2018 til 2020 var Bård Wiggen assistenttræner til Solbakken i københavnerklubben.

Derudover arbejdede de sammen i FC Köln i 2011/12-sæsonen.

Artiklen fortsætter under billedet..

Ståle Solbakken og Bård Wiggen, mens de begge var i FCK. Foto: Martin Slottemo Lyngstad/Ritzau Scanpix

Nu genforenes de på det norske landshold, hvor 60-årige Wiggen skal arbejde på landsholdets forberedelser og have fokus på Norges 'eget og modstandernes spil'. Og så skal han styrke sammenhængen mellem ungdomslandsholdene og seniorlandsholdet.

Foruden Bård Wiggen er også Bjørn Vidar Stenersen, der var fysisk træner i FCK fra 2014 til 2021, hentet ind på fuld tid. Han har før været tilknyttet på deltid, mens han også har haft en rolle i Tromsø.

- Selvom jeg er meget tilfreds med det nuværende støtteapparat, leder vi selvfølgelig efter, hvad der kan presse os til yderligere fremgang, så marginalerne går i vores favør under de vigtige Nations League- og kvalifikationskampe forude. Det bliver derfor rigtig godt at få Bård Wiggen og Bjørn Vidar på plads på fuld tid.

- Det er to personer med massiv erfaring, også internationalt, og som også kender mine tanker om spillet meget godt. De vil derfor kunne bidrage og presse os fra dag et, både omkring A-landsholdet og i eliteafdelingens faglige miljø generelt, siger Ståle Solbakken ifølge fodboldforbundets hjemmeside.

Norge har ikke kvalificeret sig til vinterens VM-slutrunde.