Ståle i FCK-bommert

Ståle Solbakken gennemførte lørdag formiddag den sidste træning med det norske landshold før træningskampen mod Grækenland søndag.

Under træningen opstod en lettere komisk situation, da det pludselig gik op for spillerne og staben, at den tidligere FCK-træner havde taget de forkerte shorts på.

I stedet for sponsoren "Bama" stod der netop "FCK" på shortsene. Det skriver det norske medie Dagbladet, der fik sig en snak med den materialeansvarlige på det norske landshold, Erik Hulleberg.

- Det blev opdaget, da han stod foran gutterne. Jeg tror flere af dem reagerede, da han pludselig stod der med de forkerte shorts, fortæller han.

Det kan virke som en ligegyldig og åndssvag bagatel, at Ståle Solbakken havde taget fejl af et par shorts, men man tager ikke let på det i den norske landsholdslejr.

For Bama, der forhandler og distribuerer frugt og grønt rundt om i Norge, satser stort på deres sponsorat af det norske landshold, og formålet med sponsoratet er at øge budskabet om, hvor vigtigt det er at indtage den rigtige kost, være fysisk aktiv og få nok søvn. Det er selvsagt svært at komme ud med det budskab, hvis ikke deres logo er synligt på spillerne og trænerne.

Da brøleren blev opdaget fik Ståle Solbakken byttet shorts med materialemanden.

- Jeg ved ikke, hvad der skete, og hvorfor han kom til at tage FCK-shorts på. Det siger sig selv, at det ikke er okay, når vi er her. Men nu har jeg overtaget FCK-shortsene. Det endte godt, men en lille fejl var det, siger Erik Hulleberg til Dagbladet.

På den anden side skabte brøleren lidt mere omtale til virksomheden, som de nok ikke havde regnet med.

