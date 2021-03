Ståle i samarbejde med Hjulmand

Fredag udtager Ståle Solbakken sin første landsholdstrup, men han er allerede nu klar over, at det presseseancen formentlig kommer til at handle om noget andet.

- Jeg ved, at pressekonferencen på fredag kommer til at handle om Qatar. Jeg mener fortsat, at vi kan stå inde for det, uanset hvor skidt det ser ud dernede. Det er et bedre alternativ end boykot, siger han til norske VG og uddyber:

- Men jeg har den største respekt for dem, der siger, at nok er nok, og at det boykot er det eneste virkemiddel, der er tilbage, fordi der ikke er sket nok forbedringer i Qatar.

Og Ståle Solbakken har gjort sig den umage at sætte sig ind i tingene, fortæller han til det norske medie. Han fortæller, at han i de seneste dage har været i kontakt med norske og udenlandske graverjournalister, Amnesty og andre humanitære organisationer, snakket med Mari Norrbak, der er ekspert i arbejdsmigration i den arabiske oliestat og mange andre.

- Jeg har læst alt, hvad jeg har kunnet finde, fortæller han.

- Det er vigtigt for mig at sige, at jeg ikke bare er en nikkedukke. Jeg har ikke et behov for at være enige med NFF (Norges fodboldforbund, red.), hvis jeg ikke kan stå inde for deres holdninger. Det tro jeg alle, der kender mig, ved.

Ståle Solbakken er dog langt fra tilfreds med Norges samarbejde med de andre skandinaviske lande i Sverige og Danmark, som han mener kunne have lagt større pres på Qatar og påpeger at både den danske DBU-formand, Jesper Møller, og den svenske ditto Karl-Erik Nilsson sidder i UEFAs styre.

Selv har Solbakken indledt et samarbejde med den danske landstræner, Kasper Hjulmand. Han har læst den danske landsholdstræners rapport i Qatar-sagen.

- Vi har diskuteret, om vi kan gøre noget konkret sammen, lyder det fra Ståle Solbakken, der også kan fortælle, at han har diskuteret boykottet med enkelte af de norske landsholdsspillere.

- Vi kan gøre noget som et hold. Vi har en verdensstjerne, en halvskør træner og unge fremadstormende spillere. Kan vi gøre noget, der bliver lagt mærke til? Vi må tænke stort, mener Ståle.

På søndag kan den norske VM-deltagelse i teorien blive aflyst. Boykot-forslaget skal behandles i det digitale 'fotballtinget', men både det norske fodboldforbund og den norske divisionsforeningen mener, at en snakken om VM-boykot bør udskydes til senere i 2021.

