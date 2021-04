Ståle presser DBU-boss: Råb nu op!

Uroen ulmer i den grad omkring næste års forkætrede VM-slutrunde i Qatar.

Protesterne mod ørkenstatens behandling af importeret arbejdskraft og manglende menneskerettigheder til blandt andre homoseksuelle er taget til.

Men indtil videre har de protest-trøjer, som blandt andet Danmark trak over hovedet ved de seneste kampe i VM-kvalen været fodboldverdenens mest synlige regime-modstand.

Og det er ikke godt nok, siger den norske landstræner, Ståle Solbakken, onsdag aften i et længere interview i TV2-magasinet Lippert.

Han efterlyser, at blandt andre DBU-formand Jesper Møller, der også har sæde i UEFA's eksekutivkomite, mere aktivt udfordrer styret i Qatar.

- Det kan være meget tydeligere, siger Solbakken til TV2.

- Det havde været et lille skridt på vejen, hvis lederne klart og tydeligt kunne sige, hvad de har sagt (til Qatar, red.), og hvad de har tænkt sig at gøre de næste to-tre måneder. Det er de resultater, vi ønsker de næste fire-fem måneder. Så var det kommet fra hestens egen mund. Fra dem, der er tættest på magten.

Ståle Solbakken efterlyser større tydelighed fra blandt andre Jesper Møller. Foto: Lars Poulsen

Han erkender dog, at hverken DBU eller andre forbund alene kan yde det nødvendige pres. Men at fodbolden må tage sin del af ansvaret.

- Det ville måske gøre en forskel, hvis han sagde det med den politiske tyngde, det giver at have en stor organisation i ryggen, lyder fra den forhenværende FCK-træner, der afviser, at han har kritiseret de danske landsholdsspilleres trøjeprotest, og understreger, at kritikken også gælder det norske og andre forbund.

Til gengæld efterlyser Ståle Solbakken, at fodboldforbund, politikere og erhvervsliv øget presset på Qatar.

Nordmanden fastholder, at det i yderste konsekvens kan ende med en VM-boykot, men at han håber, at det forinden lykkes at presse Qatar til reformer.

Men arbejdet med at påvirke regimet i Qatar, er allerede i gang, skriver DBU's kommunikationschef, Jakob Høyer, i et sms-svar til Ekstra Bladet.

'DBU har arbejdet med kritik af menneskerettigheds-forhold i Qatar siden 2016 og vil gerne, at endnu flere deltager. Derfor arbejder vi sammen med flere større forbund i Europa på øget pres for forandringer i Qatar', lyder det fra Høyer.

'Hvis Norges landstræner ønsker stærkere indsats fra de nordiske forbund og ledelser, er det oplagt, at han tager det op direkte med det norske fodboldforbund, der har deltaget i arbejdet siden 2016'.

Landsholdsprotest: Stadig ikke til salg

Tøfting: Hvorfor skal spillerne gå forrest?

Landsholdsspillere om Qatar-aktion: Vi får kritik uanset hvad

Derfor røg trøjerne af så hurtigt