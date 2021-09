Ståle storhylder Danmark

– Danmark har en ekstrem talentmasse på alle positioner og et udvalg, som de ikke har haft i hundrede år, siger Solbakken om naboernes evne til at gå til slutspil

Trods store navne Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard, halter Norge stadig efter sin nordiske naboer rent fodboldmæssigt.

Det erkender landstræner Ståle Solbakken, der må kigge længere end 20 år tilbage for at finde den seneste, norske deltagelse i en slutrunde.

I stedet kunne nordmændene i sommer se slutrundevante Sverige og Danmark nå henholdsvis ottendedelsfinalen og semifinalen ved EM.

Torsdag fulgte svenskerne op med at påføre Spanien deres første nederlag i 66 VM-kvalifikationskampe siden nederlaget i 1993 på 0-1 til - Danmark.

– De har oparbejdet en fornemmelse for, hvad der skal til, og hvordan de skal gøre det. Det spiller stort set på samme måde og prøver at udvikle den. Der er ingen diskussion om, hvordan fodbold skal spilles, lyder det i VG fra den norske landstræner og tilføjer:

- Vi må også prøve, om vi kan knække den kode.

Han har selvfølgelig et helt særligt kendskab til de danske spillere fra sin base nord fra København og efter mange år i landet.

– Danmark har en ekstrem talentmasse på alle positioner og et udvalg, som de ikke har haft i hundrede år, så det handler om at arbejde godt over længere tid, påpeger Ståle Solbakken.

Simon Kjær og de danske landsholdskolleger er et godt stykke foran de norske, mener Ståle Solbakken. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

- Vi må prøve at hænge på, men vi har et stykke endnu at gå. Det ville være dumt at sige noget andet.

I den norske spillertrup lader man sig inspirere af naboerne, siger Rennes-spilleren Birger Meling.

- Det handler bare om at spille slutspil og tilegne sig erfaring over tid. Jo flere spillere man har, som spiller i gode europæiske klubber, og som spiller i Europa hvert år, jo bedre er det for landsholdet, siger han.