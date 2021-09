Ståle syder: Det er jeres skyld!

Egentlig var der grund til glæde og optimisme.

Norge havde hentet 1-1 hjemme på Ullevaal mod et stærkt hollandsk landshold, og Erling Braut Haaland havde endda været tæt på sejrsmålet, da han ramte stolpen mod slutningen af kampen.

Og cheftræner Ståle Solbakken var da også tilfreds.

Men der var ting, han var utilfreds med.

Ting der ikke havde noget med spillet på banen at gøre - men som omhandlede den verden vi befinder os i, og som de tilstedeværende journalister burde gøre noget ved.

- Jeg synes, det er jeres opgave at skrive om det. Jeg synes, der er for lidt fokus på det, sagde han og pegede på skribenter og tv-journalister tilstede ved pressemødet efter kampen.

'Så sidder jeg her og syder'

Temaet var 7000 tilskuere. Eller rettere sagt: De tomme pladser på nationalarenaen i Oslo.

For Solbakken vil have flere tilskuere på stadion, når Norge spiller. For når andre lande kan, bør Norge også kunne - synes ræsonnementet at være.

- Hvis ikke der er flere journalister i Norge som mener, at vi skal have fuldt hus til denne kamp, der retter søgelyset mod konkurrenceforvridningen, som den norske regering har præsenteret os for i denne kvalifikationsturnering, så må vi selv gøre det, knurrede han.

- Så sidder jeg og syder, som jeg gør nu. Jeg synes, det er svagt af mange af jer. Det er muligt, at mange af jer ikke mener det, men jeg synes, det er sært, at holdningen ikke er mere udbredt, kom det.

Vil have regeringsskifte

Han henviser til, at forholdene på udebane ikke er så venskabelige, som det hollænderne mødte onsdag aften i Oslo.

- Det kunne have været fantastisk, helt surrealistisk i dag. Vi kommer til at spille på en katedral i Rotterdam (De Kuip) foran 60.000 og på Fenerbahces stadion, der fyldt med tyrkiske fans. Det kan vi ikke bruge tid på, men det skal siges. Det eneste vi kan gøre er at stemme ved stortingsvalget, kom det spydigt og med klokkeklar henvisning til, at man i hans optik bør stemme på de politikere, der vil mere åbenhed i Norge - heriblandt i fodboldens verden.

Noget Solbakken bestemt ikke lagde skjul på.

- Det er helt korrekt, kom det direkte, da en journalist formastede sig til at spørge, om udtalelserne skal ses som et udtryk for, om landstræneren ønsker et regeringsskifte inden hjemmekampen mod Montenegro 10. oktober.

Der er valg til stortinget i Norge 13. september.