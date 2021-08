Ståles bøn: - De eneste i hele Europa

Mens Danmark allerede efter tre kampe i VM-kvalifikationen er et godt stykke af vejen mod kvalifikation til VM i 2022, så ligner Ståle Solbakkens kamp for at få Norge med til VM en opgave, der skal kæmpes for helt til sidste spilledag.

1. september venter en vigtig hjemmekamp på Ullevaal mod Holland, og her kæmper Solbakken og det norske fodboldforbund helt til det sidste for at få flere end de 7.000 tilskuere ind, som de norske coronarestriktioner tillader.

De har skrevet et brev til myndighederne, og bønnen lyder på at fylde stadion 75 procent - hvilket vil sige lige over 20.000.

- Vi mener, at vi kan håndtere det. Ud fra politikernes signaler, så slippes Norge helt løs nogle dage efter kampen. Derfor mener vi, at stærkt kan stå inden for dette, siger Solbakken til VG.

- Vi er det eneste landshold i hele Europa, der har spillet alle kvalifikationskampe på udebane. Vi har spillet afgørende kampe foran nul tilskuere, og vi har lagt træningslejre og venskabskampe i udlandet, siger Solbakken.

Norge tabte 'hjemmekampen' i Malaga mod Tyrkiet med 0-3. Foto: Fermin Rodriguez/Ritzau Scanpix

Norge har foreløbig seks point for tre kampe, ligesom Holland og Montenegro har det, mens Tyrkiet fører med syv point i gruppen, der ligner VM-kvalifikationens tætteste.

Norge har vundet VM-kvalifikationskampe på udebane i Gibraltar og Montenegro, men har tabt hjemme til Tyrkiet i en kamp, der blev rykket til Malaga på grund de strenge norske coronarestriktioner.

Også venskabskampene mod Luxembourg og Grækenland spillede Norge i Malaga, så kampen 1. september bliver Ståle Solbakkens første på norsk grund, selvom han tiltrådte som norsk landstræner ved årets begyndelse og allerede har stået i spidsen for holdet i fem kampe.

Også i Tyskland er der fortsat tomme pladser på stadion. Foto: LEON KUEGELER/Ritzau Scanpix

Også i Tyskland spilles der fortsat på halvtomme stadion. Senest har Bild-journalisten Matthias Brügelmann skrevet en klumme under overskriften 'Fyldte stadioner nu'.

- Hvilken vienskabelig viden er der for at retfærdiggøre, at vaccinerede og testede personer skulle blive uanset for en uansvarlig sundhedsrisiko, når de deltager i en udsolgt fodboldkamp i det fri? Til dato har jeg ikke hørt en god forklaring, skriver han.

Han undrer sig over, at der kan være fyldte stadioner i Premier League, mens der til Super Cup-kampen mellem Dortmund og Bayern var 56.500 tomme pladser.

Også i Sverige er de fortsat ramt af begrænsninger på fodboldstadioner, så Champions League-kampen mellem Malmö og Ludogorets kun måtte overværes af 5.000 tilskuere.

I Danmark er der ikke længere begrænsninger, men alligevel har Brøndby til Champions League-braget mod Salzburg endnu ikke udsolgt.