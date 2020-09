Står frem efter skandalesag

Den islandske model Nadia Sif Lindal og Lara Clausen står frem for at fortælle deres version af aftenen med de engelske spillere, der nu er flået af landsholdet

Man skal se langt efter Phil Foden og Mason Greenwood, når Danmark spiller mod England i Parken tirsdag aften.

De to er sendt hjem fra Island i vanære fordi de omgik corona-reglerne og snød sig til et stævnemøde på Hotel Saga med to lokale kvinder, der nu står frem for at fortælle deres version af aftenen.

Skønhedsdronningen Nadia Sif Lindal, der var med i opløbet om at blive Islands Miss Universe-deltager i 2019, fortæller til Daily Mail, at hun har ondt af spillerne.

- Jeg ønskede ikke at sætte dem i sådan en situation. Vi vidste ikke bedre og vidste ikke, at de var i karantæne. Ellers havde vi ikke mødtes med dem, siger Lindal, som Ekstra Bladet også har forsøgt at kontakte - dog uden held.

Hun insisterer på, at hun ikke kendte spillernes baggrund, og også at det er dem, der har lækket informationerne til pressen.

- Det var en god aften. Vi var allesammen sammen og lærte hinanden at kende. De er virkelig nogle gode fyre.

Den anden kvinde, Lara Clausen, bakker op om det sidste.

- De behandlede os virkelig godt. Et par rigtige gentlemen, siger hun.

Efterfølgende har Clausen fortalt til det islandske medie, at hun er meget ked af situationen.

- Det var en kæmpe fejl, lyder det til Islandske DV.

- Mange har skrevet til mig, at han (Foden, red.) har en kæreste og et barn, og det vidste jeg ikke. Jeg googlede ham ikke, før jeg mødtes med ham. Jeg føler for alle omkring ham, siger hun.

Pigerne har fået mange grimme kommentarer efter episoden, og Lindal skriver på sin Facebookprofil, at hun er rystet over reaktionerne, som hun kalder 'virkelig modbydelige'.

- Virkelig smukt som voksne taler om en 20-årig og 19-årig pige, skriver hun og forklarer, at der ikke skete noget lummert i løbet af aftenen.

- Vi hang bare ud og snakkede.

De forlegne og undskyldende spillere er begge blevet irettesat af deres klubber, Manchester United og Manchester City, mens landstræner Gareth Southgate har talt med store ord.

De har også fået en bøde af det islandske politi på 11.000 kroner, hvilket formentlig er deres mindste problem lige nu.

