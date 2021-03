Stadig håb for Christian

Der var masser af gensynsglæde, da Kasper Hjulmand og hans spillere efter vinterens landsholdspause mandag mødtes i Københavns Lufthavn inden afrejsen til Israel.

Men et velkendt ansigt manglede.

Landsholdets største profil, Christian Eriksen, er fanget i Milano, fordi Inter-truppen er ramt af coronaudbrud.

Hjulmand har dog endnu ikke helt opgivet at få sin stjerne med til Israel.

- Jeg tror ikke, vi har meldt ham helt ude af den første kamp endnu. Det må vi lige se, hvad der sker. Vi følger det tæt de næste dage, siger landstræneren, der naturligvis meget gerne vil have sin stjerne med.

- Det er for tidligt at drage konklusioner i forhold til, om han er er inde eller ude af den første kamp.

- Vi må se, hvad der sker i Inter. Forhåbentlig kommer der ikke flere positive tests der, og så må vi se, om ikke vi kan få ham med.

Det bliver en kamp mod tiden. For senest onsdag skal Christian Eriksen være på plads, hvis han skal nå at komme i aktion.

Protokollen kræver, at han består en coronatest i Israel onsdag morgen, så der er ikke megen tid at give af.

Kasper Hjulmand har da også en ’plan B’ klar, hvis Christian Eriksen må blive i Italien.

- Det er klart, at Christian har været hjertet og pulsen i vores spil, mens jeg har været med, men jeg har tænkt over, hvordan vi får det til at gå op, fortæller Hjulmand, der erkender, at det er vanskeligt at erstatte midtbanegeneralen en til en.

- Det handler meget om relationerne til positionerne rundt om. Vi har nogle planer. Det eneste jeg kan love, er, at vi har 11 dygtige spillere med, så vi skal nå få sat en stærkt startellever, lover landstræneren, der sammen med spillerne ankommer til Israel senere mandag.

