Standser spillerbus for kræftramt fan

Cristiano Ronaldo er naturligvis en yderst populær skikkelse i hjemlandet, Portugal.

Den forgangne uges tid har helt sikkert bare øget kærligheden til superstjernen.

Inden for kridtstregerne bragede Ronaldo med et hattrick portugiserne i Nations League-finalen på hjemmebane og var få dage senere med til at hjemføre trofæet efter sejren over Holland.

Cristiano Ronaldo udviser klasse på på og uden for banen. Foto: Rafael Marchante/Ritzau Scanpix

Men også uden for fodboldbanen har Juventus-profilen vundet stor sympati med sine handlinger.

Op til Nations League-finalen agerede Ronaldo nemlig ganske snarrådigt, da han så en 11-årig knægt stå på vejen med et skilt, hvorpå teksten 'Cristiano, giv mig et kram' stod skrevet.

Ifølge portugisiske Flash beordrede Ronaldo nemlig spillerbussen til prompte at stoppe, således knægten, Eduardo Moreira, kunne komme op i bussen og få sit kram og et minde for livet.

Flash skriver videre, at Eduardo Moreira har kæmpet mod leukæmi i det meste af sit korte liv, hvilket bestemt ikke gjorde oplevelsen mindre speciel.

Du kan se den rørende video herunder:

@cristiano stops the bus to take a selfie with his biggest fan Eduardo pic.twitter.com/JPyZVscVer — 433 (@official433) 8. juni 2019

