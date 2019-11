Startopstillinger klar: Hareide smider bombe

Sidste sæsons superligatopscorer, Robert Skov, får chancen som højre angriber, når Danmark fredag aften spiller EM-kvalifikationskamp mod Gibraltar i Parken.

Dermed får han en noget mere offensiv rolle, end han har til daglig i tyske Hoffenheim. Her er Robert Skov blevet brugt som wingback, men Åge Hareide vil altså have den skudstærke silkeborgenser tættere på målet.

Fra positionen i højre side kan Skov trække ind i banen og skyde på mål med venstrebenet. Han spillede også på den plads i testkampen mod Luxembourg i oktober. Han brændte flere gode muligheder, men lagde også op til et mål i 4-0-sejren.

Robert Skov starter inde i angrebet, men spiller back i klubben. Foto: Lars Poulsen

Åge Hareide har varslet, at han fredag mod Gibraltar giver chancen til flere spillere, der formentlig må sidde over mandag mod Irland. Det gør han for at sikre friskest mulige ben hos flere af hans normalt foretrukne spillere mod irerne.

Robert Skov kunne meget vel være en af de spillere, der bænkes mod Irland, eftersom Yussuf Poulsen har været fast mand på pladsen i de største landskampe i Hareides tid.

Daniel Wass får chancen på højre back i stedet for Henrik Dalsgaard, mens Jens Stryger Larsen spiller sin vante plads på venstre back.

I det centrale forsvar spiller Mathias "Zanka" Jørgensen ved siden af anfører Simon Kjær.

Gytkjær starter også. Foto: Jens Dresling

Andreas Christensen har ikke spillet en kamp, siden han lod sig udskifte mod Schweiz for en måned siden, men Chelsea-spilleren meldes fit for fight og er i spil til at være Kjærs makker i Irland.

På de tre pladser i det centrale maskinrum får Lasse Schöne chancen fra start sammen med de to faste kort, Thomas Delaney og Christian Eriksen. Pierre-Emile Højbjerg er derfor bænket.

I front får Robert Skov selskab af Christian Gytkjær centralt i banen og Martin Braithwaite på venstrekanten.

Danmarks startopstilling ser dermed ud som følger (4-3-3):

Kasper Schmeichel - Daniel Wass, Simon Kjær, Mathias "Zanka" Jørgensen, Jens Stryger Larsen - Lasse Schöne, Thomas Delaney, Christian Eriksen - Robert Skov, Christian Gytkjær, Martin Braithwaite.

Danmark-Gibraltar begynder klokken 20.45.

Spiller Danmark uafgjort eller vinder, kan Danmark med sikkerhed kvalificere sig til EM ved at få et eller tre point i Dublin på mandag.