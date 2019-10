Statsminister med landskamps-bøf: Regner med forlænget spilletid

- Eller også bliver den 1-1, og så vinder Danmark 2-1 i den forlængede spilletid i sidste ende, lød det frejdigt fra Mette Frederiksen ved ankomsten til Parken. Se klippet her

Statsminister Mette Frederiksen var uden ledsagende spindoktor, da hun kort før EM-braget i Parken ved sin ankomst blev interviewet af Kanal 5.

Og det foranledigede en ordentlig bøf af en bemærkning fra den socialdemokratiske leder, da hun af journalisten blev bedt om at byde på kampens resultat.

- Vi talte lige om det på vej herind, og vi tror nok mest på en 1-0 sejr til Danmark. Eller også bliver den 1-1, og så vinder Danmark 2-1 i den forlængede spilletid i sidste ende, lød det frejdigt fra Mette Frederiksen.

Forlænget spilletid er ikke en mulighed i en gruppekamp i EM-kvalifikationen, så hun blev straks grinet ud på Twitter.

Mette Frederiksen før sin første landskamp som statsminister: Danmark vinder 1-0. Eller også blir det 1-1, men så vinder vi 2-1 efter forlængelse #derersåmegetkvinderikkeforstår — Morten Bruun (@Morten_Pronto) October 12, 2019

Sagde Mette Frederiksen lige hun regnede med den blev 1-1 og vi vandt i forlænget spilletid? #DENSUI — Steffen Brandt (@LFCsteffen) October 12, 2019

Lige inden havde hun ellers proklameret, at hendes familie er delt i to lejre, når det kom til fodbold.

- Halvdelen os er til gengæld rigtigt glade for fodbold, sagde hun.

Mette Frederiksen har lige lavet en Helle Thorning: Erklæret sig som stor fodboldfan og samtidigt afsløret athun ikke kender præmissen for kampen. Hun tror på 1-1 og 2-1 efter forlænget spilletid?! #NårManSpillerFolkelig — Oliver Zahle (@OliverZahle) October 12, 2019

Hvad der ligger bag ordene ’rigtigt glade for’ står hen i det uvisse, men interessen indebærer altså ikke kendskab til de helt basale præmisser for aftenens landskamp mod Schweiz.

Skulle kampen ende uafgjort, må man altså håbe, at nogen prikker til Mette Frederiksen og fortæller, at hun godt kan forlade sit sæde og begynde at kigge efter sin ministerchauffør.

Og så kan hun formentlig godt begynde at forberede sig på, at hun vil blive stordrillet af sine fodboldinteresserede kolleger på Christiansborg.

Danish Dynamite! Flot dansk tifo inden den vigtige kamp.

