Steffen Højer er ny U21-landstræner

Steffen Højer er ny mand i spidsen for det danske U21-landshold.

Det oplyser Dansk Boldspil-Union på sin hjemmeside.

Det er ikke længe siden, at 49-årige Højer skrev under på en ny kontrakt som assistenttræner for det danske U21-landshold, men nu kan han altså kalde sig cheftræner for Danmarks største U21-talenter.

- Ja, det går lidt hurtigt en gang imellem, men det er samtidig en unik mulighed, som jeg hverken kan eller vil sige nej til, siger han til DBU's hjemmeside.

- Det er en rolle, som jeg efter tre et halvt år som assistenttræner føler mig fuldt klædt på til, og som jeg glæder mig til at gå i gang med. Jeg overtager holdet på et rigtig godt og solidt fundament.

Steffen Højer forfremmes efter tre et halvt år som assistent. Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Steffen Højer overtager dermed jobbet for Jesper Sørensen, der for nylig skiftede landstrænerjobbet ud med en stilling som cheftræner i Brøndby.

Højer har skrevet under på en kontrakt med DBU frem til sommeren 2025, og det vækker naturligvis stor glæde i DBU.

- Han ved, hvad det kræver at stå i spidsen for vores U21-landshold, og hvilke krav og forventninger der følger med – både ledelses- og spillemæssigt, siger DBU's Talent- og udviklingschef, Kenneth Heiner-Møller.

- Han har de faglige og menneskelige kompetencer, der skal til for at indfri de forventninger.

Steffen Højer står første gang i spidsen for holdet ved to testkampe i marts, inden EM-kvalifikationen begynder i juni.

DBU oplyser, at der nu arbejdes på at få en ny assistenttræner på plads.