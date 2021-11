Stemmer ja til VM hvert andet år

Hvis det står til medlemslandene i Det Afrikanske Fodboldforbund (Caf), skal muligheden for at afvikle VM-slutrunder hvert andet år i stedet for hvert fjerde år undersøges.

Det står klart, efter at Caf fredag har gennemført en afstemning ved en ekstraordinær generalforsamling i Egyptens hovedstad, Kairo, skriver AFP.

Caf er det første kontinentale fodboldforbund, der officielt bakker op om den plan, som Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) præsenterede tidligere på året.

Forslaget, som den tidligere Arsenal-manager Arsène Wenger står bag, har mødt heftig kritik fra flere sider. Franskmanden er i dag Fifas chef for global udvikling.

Blandt andre Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) og Det Sydamerikanske Fodboldforbund (Conmebol) har ytret bekymring og modstand mod idéen.

Også de europæiske ligaer under paraplyorganisationen European Leagues har slået fast, at de er modstandere.

Herhjemme har både Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spillerforeningen kritiseret planerne. DBU-direktør Jakob Jensen udtalte i oktober, at det ville blive svært at bekæmpe forslaget fra Fifa, fordi der på et møde i forbundet var stor opbakning.

De danske landsholdsspillere er heller ikke synderligt interesserede i flere slutrunder, fortalte Thomas Delaney i starten af oktober.

- En slutrunde forkorter ens ferie, og fysisk forkorter det ens karriere. Der er undersøgelser, der viser, at landsholdsfodbold forkorter ens karriere. Så en slutrunde inklusive alle kampene op til kræver noget både fysisk og mentalt.

- Så jeg synes, det er unødvendigt med flere slutrunder, sagde Thomas Delaney.

Fifa-præsident Gianni Infantino har på det seneste lettet en smule på retorikken og slået fast, at planen skal være til gavn for alle.

Det ligger dog fast, at forbundet arbejder henimod 20. december, hvor det ved et stormøde vil præsentere sine planer for en fodboldkalender, som alle fodboldens parter er enige om, har det tidligere lydt.