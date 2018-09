Stig Tøfting har en plan: Lås dem alle sammen inde

Normalt har Stig Tøfting ingen problemer med at uddele vild ros og voldsom ris til aktørerne PÅ banen, men når det kommer til det komplicerede spil UDENFOR, er Plæneklipperen omtrent lige så blank som alle vi andre.

- Jeg ville da hellere end gerne pege på den ene eller den anden part og hamre til med stemplet: Det er jer, der er fjolserne! Men konflikten mellem DBU og Spillerforeningen er åbenbart ekstremt kompliceret og helt på niveau med overenskomstforhandlingerne i foråret, som jo også endte i hat og briller. Eller også handler den om stædighed og om to parter, der har mistet respekten for hinanden, siger Stig Tøfting.

- Jeg møder masser af mennesker hver dag på gaden, og folk ringer og skriver og siger: Du må da som tidligere landsholdsspiller vide, hvad det her handler om, du må have hørt noget, du må have noget insider-viden. Sorry to say, men hvis jeg skulle finde kløveøksen frem, så ville den falde på rent gætteværk.

DBU-formand Jesper Møller prøver at finde en grimasse, mens han samtidig skal koncentrere sig om, hvad hans landsholdsspillere egentlig hedder... Foto: Lars Poulsen

Stig Tøfting er altså ikke en skid klogere end nogle af os andre. Foreløbig lufter han en forbeholden glæde over, at kampen mod Wales trods alt bliver spillet af landsholdet og ikke af en flok lykkeriddere fra futsal-miljøet og 2. division.

Stig Tøfting i TV3 Sports studie.

- Nu har de været nogle helvedes karle i 48 timer, og John Faxe har igen haft sine fem minutter i rampelyset, men hele forløbet har jo været pinligt for spillere, ledere og dansk fodbold generelt. Det er fuldstændigt til grin – en ren parodi, siger Stig Tøfting.

- Bedst som man tror, konflikten handler om det her, så dukker der noget andet, noget tredje og noget fjerde op, og jeg kan bare ikke frigøre mig fra den tanke, at det til syvende og sidste også må handle om de personer, der rent faktisk sidder og forhandler – og har gjort det siden januar.

- Nu håber jeg sgu, de når at blive enige inden næste landsholdssamling, for ellers er alle lige vidt. Vi må låse dem inde og tøjre dem til bordet med besked om, at de ikke får lov at gå hjem, før der er en aftale!

Tror du ikke, der er en risiko for, at ALLE taber, fordi nuværende og tidligere sponsorer får lyst til at løbe skrigende væk fra det galehus?

- Nej, der tror jeg, man må sige som Simon Spies: Dårlig omtale er bedre end slet ingen, og senest har Danske Bank da fået forrygende reklame, selv om banken ikke længere er hovedsponsor. Historien om, at de sagde nej til DBU’s tilbud om at sætte Daniel Agger af, må da have givet et eller andet, og denne konflikt kan da umuligt være værre end det lort, Danske Bank selv render rundt og laver, siger Stig Tøfting.

Mads Øland og Claus Bretton-Meyer er næppe perlevenner. Her er de to kombattanter flankeret af Thomas Lindrup og Stephan Andersen. Foto: Anthon Unger

- Det korte af det lange er, at ingen har vundet noget som helst. Alle er tabere, og det kan oven i købet fortsætte, indtil våbenhvilen slutter 30. september. Man hører det ene øjeblik, at det handler om kommercielle rettigheder, og der må jeg bare sige, at det tror jeg ikke en skid på, siger Stig Tøfting.

- Når Ronaldo kunne være sponsoreret af Nike i en Adidas-klub, og Messi modsat har en aftale med Adidas i en Nike-klub, så burde de ting jo afgjort være til at løse. Hvis Simon Kjær vil reklamere for et trussebind i Sevilla, og DBU har en anden trussebind-sponsor, så må Simon Kjær jo lade være med at lufte sit eget bind, når han er i aktion for landsholdet. Det kan simpelt hen ikke være så kompliceret, siger Stig Tøfting om den normale armbindsbærende anfører.

- Hvis det var et spørgsmål om at få 18.000 eller 20.000 kroner for at spille en landskamp, ville jeg ikke tøve et sekund med at kalde spillerne fjolser – men det er det jo ikke. DBU er jo heller ikke verdens mest transparente forbund, og det er altid nærliggende at sige, at det er der, kvajpanderne sidder. Men… Jeg ville hellere end gerne kløve øksen ned gennem det her, men jeg kan ikke, for heller ikke jeg ved, hvad sagens kerne er.

- Jeg føler, man ved mindre og mindre for hver dag, der går. Det ku’ sgu være rart med lidt aktindsigt i denne sag!

