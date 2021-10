Stikker til FIFA: Drop VM-plan

De danske landsholdsspillere er forundret over spillerne ikke bliver spurgt - bliver de spurgt, er de stærke modstandere af et VM hvert andet år

VM skal afvikles hvert andet år.

Det ligner efterhånden kun en formalitet før FIFA-præsident Gianni Infantino får ført den drøm ud i virkeligheden.

Det betyder enorm ekstra fysisk og mental belastning for spillerne.

Og som meget foregår i FIFA, så undlader man altid at spørge dem, der er mest involveret – spillerne.

De er naturligvis heller ikke blevet hørt i den aktuelle sag.

Ideen blev født tidligere på året og siden har det politiske system været meget aktive for at få planerne ført ud i livet, så det måske kan nå at blive vedtaget inden året er slut.

Hvis de danske landsholdsspillere blev spurgt til forslaget, ville forslaget møde massiv modstand.

Yussuf Poulsen er ved at fiske noget ud fra Thomas Delaneys øje. De to landsholdsspillere er enige om, at en VM-slutrunde hvert andet år er en meget dårlig ide, fordi det betyder endnu mere fysisk og mental belastning for spillerne. Foto: Lars Poulsen.

- En slutrunde hvert fjerde år er noget ganske speciel.

- Det er ganske unødvendigt at placere VM hvert andet år. Sker det får vi jo også et EM hvert andet år, mener Thomas Delaney og slår fast:

- Vi har ikke brug for mere fodbold. Vi har brug for bedre fodbold. Der er jo fodbold hver dag, pointerer han.

- Vi har ikke brug for mere fodbold, men vi har brug for bedre fodbold. Det får vi ikke med VM-slutrunde hvert andet år, mener Thomas Delaney. Foto: Lars Poulsen.

Det er helt som forventet, at spillerne ikke er blevet det mindste hørt. Men Thomas Delaney mener alligevel, at FIFA bør tænke sig om og inddrage dem.

- Den internationale spillerforening bør have en stemme, der er lidt stærkere som der bør lyttes til.

- For landsholdsfodbold forkorter din karriere. Samtidig er en slutrunde meget mentalt og fysisk belastende for os spillere, påpeger Thomas Delaney

Både Yussuf Poulsen og Joakim Mæhle er på linje med landsholdskollegaen, selv om emnet ikke er noget de har debatteret i landsholdslejren.

- Charmen går af ballonen, hvis vi skal spille både EM og VM hvert andet år.

- OL foregår hvert fjerde år, hvor atleterne kæmper i tre år for at komme med. Det er noget ganske særligt at opnå hvert fjerde år.

- Jeg håber, vi spillere får en stemme, inden FIFA beslutter sig, siger Joakim Mæhle.

- En slutrunde er noget ganske specielt. Det vil det ikke være, hvis man skal spille hvert andet år. Samtidig vil det også være en stor belastning for os spillere med slutrunder så ofte

- Vi vil også få forkortet vores ferier og det kan påvirke præstationerne, mener Yussuf Poulsen.

Landstræner Kasper Hjulmand finder det fuldstændig uforståeligt, hvis FIFA vedtager en VM-slutrunde hvert andet år uden at spørge spillerne først. Foto: Lars Poulsen.

Landstræner Kasper Hjulmands syn er helt på linje med sine spillere. Det, der undrer ham mest i hele debatten er, at FIFA ser ud til at beslutte sig uden at høre spillerne.

- Det er underligt at følge processen. Hver gang der skal besluttes noget, tænker politikerne meget sjældent på spillerne.

-Ærlig talt håber jeg ikke, det bliver til noget. Vi skal passe på med ikke at presse kampkalenderen mere end vi gør.

- Dagsordenen ruller hurtigt ude i vores samfund. Jeg tror, vi kommer til at se mere aktivisme fra os i fodboldverdenen i fremtiden, siger Kasper Hjulmand som en slags svar på et oprør mod magthaverne i FIFA.